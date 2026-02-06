Ankara Emniyet Müdürlüğü 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybedenler anısına lokma dağıttı
Ankara Emniyet Müdürlüğü, 6 Şubat depremlerinin 3. yılı anısına lokma dağıtımı gerçekleştirdi. Fetih Camisi'nde yapılan etkinlikte, İl Emniyet Müdürü Engin Dinç vatandaşlarla bir araya geldi.
Ankara Emniyet Müdürlüğünce, 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybedenler anısına lokma dağıtıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü yerleşkesinin yanında bulunan Fetih Camisi'nde cuma namazı çıkışında, 6 Şubat depreminin 3. yılı dolayısıyla vatandaşlara lokma ikram edildi.
Lokma dağıtımına katılan İl Emniyet Müdürü Engin Dinç, cami avlusunda vatandaşlar ile sohbet etti.
