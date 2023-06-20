Ankara'da 3 yaşındaki çocuğu öldüren baba yargılanıyor

Ankara'nın Altındağ ilçesinde 3 yaşındaki oğlu Kadir Gezer'i öldürdüğü gerekçesiyle baba Onur Gezer'in yargılanmasına devam edildi. Sanık, çocuğun düşerek kafasını çarptığını öne sürerken, savcı ağırlaştırılmış müebbet ve uzun yıllar hapis cezası talep etti.

Ankara'nın Altındağ ilçesinde 3 yaşındaki oğlu Kadir Gezer'i öldürdüğü gerekçesiyle baba Onur Gezer'in yargılanmasına devam edildi.

Ankara 34. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Gezer, video konferans aracılığıyla katılırken, taraf avukatları da duruşma salonunda hazır bulundu.

Mahkeme Heyeti Başkanı Ömer Faruk Kar, önceki celse alınan ara karar gereği dava dosyasına gelen evrakı okudu, ardından buna ilişkin savunma yapmaları için taraflara söz verdi.

Oğlu Kadir'i öldürmediğini, çocuğun düşerek kafasını çarptığını öne süren Gezer, çocuğa yönelik cinsel istismar iddialarını ise kesinlikle kabul etmediğini, böyle bir şeyin mümkün olmayacağını savundu.

Beyanların ardından savcı, esas hakkında mütalaasını dosyaya sundu.

Mütalaada, sanık Onur Gezer'in 17 Mayıs 2022'de, fenalaşan Kadir'i hastaneye getirdiği, görevlilere çocuğun duvardan düştüğünü söylediği aktarıldı.

Hastanede hayatını kaybeden Kadir'in, ayrıca cinsel istismara uğradığı aktarılan mütalaada, sanık Onur Gezer'in, "alt soydan çocuğu eziyet ederek öldürmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "zincirleme şekilde cinsel saldırı" suçundan 33 yıldan 47 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

Tarafların mütalaaya karşı savunma hazırlamak için süre talep etmesi üzerine duruşmayı 14 Eylül'e erteleyen mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına hükmetti.