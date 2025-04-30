Ankara'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü İçin Güvenlik Tedbirleri Alındı

Ankara Valisi Vasip Şahin, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde tüm kolluk kuvvetlerinin müteyakkız olduğunu, kutlamaların 3 ayrı noktada gerçekleşeceğini bildirdi.

Şahin, Başkent Millet Bahçesi'nde Ankara Emniyet Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri Amirliğince düzenlenen motosikletli polis timlerinin göreve çıkış töreninde konuştu.

Kış şartlarında otomobilleri ile görev yapan motosikletli polis timlerinin, mevsim şartlarının el vermesiyle artık motosikletleriyle göreve başlayacaklarını belirten Şahin, polislere görevlerinde başarılar diledi.

Şahin, yarın 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nün kutlanacağını anımsatarak, "Emniyet ve jandarma personelimiz, tüm kolluk kuvvetlerimiz müteyakkız durumdalar. Yarın Ankara'mızda 3 ayrı noktada 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamaları yapılacak." dedi.

Ankara'da yarın yaklaşık 9 bin 900 personelin, vatandaşların huzuru için görev alacağını aktaran Şahin, emniyet birimlerinin çalışmalarına ilişkin bilgi verdi.

Narko-Kapan Ankara Operasyonu'nun 6 ay süren teknik ve fiziki takip çalışmalarının ardından, Ankara merkezli 14 ilde düzenlendiğini hatırlatan Şahin, operasyona 4 bin 750 personel ve 1500 ekibin katıldığını kaydetti.

Şahin, operasyon kapsamında 761 şüphelinin tespit edildiğini belirterek, "Bunlardan 729'u yakalanmış durumda ve adli mercilerce de 692 şüpheli tutuklanmıştır. Bu tutuklama oranına baktığınızda aslında operasyonun ne kadar titiz ve dosyaların ne kadar dikkatli şekilde hazırlandığı, takiplerin ne kadar titiz ve dikkatli şekilde yürütüldüğü anlaşılmaktadır." ifadesini kullandı.

Asayiş verileri

Emniyet güçlerinin nisan ayındaki çalışmalarına değinen Şahin, "1-28 Nisan tarihleri arasında 20 yıl ve üzeri hapis cezası olan 18, 10 yıl ve üzeri hapis cezası olan 91, 5-10 yıl arası hapis cezası olan 172, 5 yıla kadar hapis cezası olan 1369, ifadeye yönelik aranan 2 bin 345 olmak üzere toplam 3 bin 995 kişi yakalanmıştır." dedi.

Düzensiz Göçle Mücadele kapsamında bu ay 2 operasyon gerçekleştirildiğini kaydeden Şahin, 6 bin 603 kişiye kimlik denetimi yapıldığını ve 114 düzensiz göçmen tespit edildiğini bildirdi.

Şahin, siber suçlarla mücadele kapsamındaki incelemelerde de 2 bin 314 hesapta suç unsuru tespit edildiğini, "ödeme-yasadışı bahis ve bilişim" alanında 12 operasyon gerçekleştirildiğini aktardı.

Bu operasyonlar neticesinde 16 kişinin gözaltına alındığını belirten Şahin, şüphelilerden 10'unun tutuklandığını söyledi.

Zehir tacirlerine operasyon

Şahin, organize suçlarla mücadele kapsamında düzenlenen 3 operasyonda ise 50 kişinin gözaltına alındığını, yakalananlardan 29'unun tutuklandığını ifade etti.

Narkotik suçlarla mücadele kapsamında zehir tacirlerine yönelik 1218 operasyon gerçekleştirildiğini aktaran Şahin, operasyonlarda 2 bin 122 kişinin gözaltına alındığını, 829'unun tutuklandığını dile getirdi.

Şahin, terörle mücadele kapsamında ise 8 operasyon düzenlendiğini, yakalanan 85 kişiden 3'ünün tutuklandığını kaydetti.

Konuşmaların ardından motosikletli polis timleri söz konusu alanda gösteri düzenledi.