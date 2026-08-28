Haberler

Ankara'da Kokain Operasyonu: 1 Kilo 200 Gram Ele Geçirildi, 3 Gözaltı

Ankara'da Kokain Operasyonu: 1 Kilo 200 Gram Ele Geçirildi, 3 Gözaltı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ankara'da uyuşturucu sevkiyatı şüphesiyle durdurulan bir otomobilde 1 kilo 200 gram kokain ele geçirildi. Kahramankazan ilçesinde düzenlenen operasyonda narkotik köpeği 'Ventus' ile yapılan aramada uyuşturucu bulunurken, araçtaki 3 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

ANKARA'da uyuşturucu sevkiyatı şüphesi ile durdurulan otomobilde 1 kilo 200 gram kokain ele geçirdi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Kahramankazan Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından İstanbul'dan Ankara'ya uyuşturucu madde getirileceği tespiti üzerine harekete geçildi. Kahramankazan ilçesinde durdurulan 34 PPL 284 plakalı araçta narkotik köpeği 'Ventus' ile yapılan aramada 1 kilo 200 gram kokain ele geçirdi. Araçta bulunan 3 kişi gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Tibet'te baraj patladı, sular Nepal'e doğru geliyor! Halka 'Yükseklere kaçın' uyarısı

469 kişi öldü, şimdi de baraj patladı! Halka "Kaçın" uyarısı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Paris'te mide bulandıran görüntü! Türk turist gördüklerine inanamadı

Milyonların ziyaret ettiği şehirde mide bulandıran görüntü
Bilal Erdoğan nikah şahidi oldu! En az üç çocuk tavsiyesinde bulundu

Yeni evlenen çifte dikkat çeken tavsiye
Selena’nın Nazlı’sı evleniyor! Selena ve Sihirli Annem ekibi buluştu

Selena’nın Nazlı’sı evleniyor! Selena ve Sihirli Annem ekibi buluştu
Trabzon'da kaydedilen bu görüntü büyük tartışma yarattı

Trabzon'da kaydedilen bu görüntü büyük tartışma yarattı
Galatasaray'dan şaşırtan hamle! Leao olmayınca eski yıldızına döndü

Galatasaray'dan şaşırtan hamle! Eski yıldız hayırlı uğurlu olsun

Çeşmeye yaklaştı, gördüğüne inanamadı: Hayratın anlamı ne?

Çeşmeye yaklaştı, gördüğüne inanamadı
Güle güle Cengiz Ünder! İşte yeni takımı

Güle güle Cengiz! İşte yeni takımı