Ankara'da Kokain Operasyonu: 1 Kilo 200 Gram Ele Geçirildi, 3 Gözaltı

ANKARA'da uyuşturucu sevkiyatı şüphesi ile durdurulan otomobilde 1 kilo 200 gram kokain ele geçirdi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Kahramankazan Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından İstanbul'dan Ankara'ya uyuşturucu madde getirileceği tespiti üzerine harekete geçildi. Kahramankazan ilçesinde durdurulan 34 PPL 284 plakalı araçta narkotik köpeği 'Ventus' ile yapılan aramada 1 kilo 200 gram kokain ele geçirdi. Araçta bulunan 3 kişi gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı