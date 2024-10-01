Cumhurbaşkanı Erdoğan, Finlandiya Cumhurbaşkanı Stubb ile Basın Toplantısı Düzenledi
Ankara'da yapılan ortak basın toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan, Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb ile bir araya geldi. İki lider, Türkiye-Finlandiya ilişkilerini ve bölgesel gelişmeleri değerlendirdi. Toplantıda iki ülke arasındaki iş birliği ve gelecekteki projeler hakkında bilgiler verildi.
ANKARA Cumhurbaşkanı Erdoğan, Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb ile düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel