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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Finlandiya Cumhurbaşkanı Stubb ile Basın Toplantısı Düzenledi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Finlandiya Cumhurbaşkanı Stubb ile Basın Toplantısı Düzenledi
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Ankara'da yapılan ortak basın toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan, Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb ile bir araya geldi. İki lider, Türkiye-Finlandiya ilişkilerini ve bölgesel gelişmeleri değerlendirdi. Toplantıda iki ülke arasındaki iş birliği ve gelecekteki projeler hakkında bilgiler verildi.

ANKARA Cumhurbaşkanı Erdoğan, Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb ile düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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