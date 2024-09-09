Ankara Çubuk'ta 2 Bin Öğrenciye Kırtasiye Seti Dağıtıldı

Ankara'nın Çubuk ilçesinde 1. sınıfa başlayan 2 bin öğrenciye kırtasiye seti, eğitim materyalleri ücretsiz dağıtıldı.

Çubuk Belediyesi, ilçede ilk kez okula başlayan minik çocukları eğitim materyalleri ile sevindirdi.

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Nazif Yılmaz'ın da katıldığı dağıtımda 1. sınıfa başlayan 2 bin öğrenciye hediyeleri tek tek verildi.

Öğretmen ve öğrencilerle tek tek ilgilenen Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Yılmaz, eğitime verilen desteklerden dolayı Belediye Başkanı Baki Demirbaş'a teşekkür etti.

Yeni eğitim ve öğretim yılının tüm öğretmen, veli ve öğrencilere hayırlı uğurlu olmasını dileyen Yılmaz, "Belediye Başkanımızın sağ olsun eğitim öğretimle ilgili güzel bir hazırlığı varmış. Birinci sınıfa başlayan Çubuk'taki bütün öğrencilere kırtasiye seti dağıtımı yaptılar. Bakanlık olarak olabildiğince arkadaşlarla birlikte eğitim öğretim yönünde sahada olmaya çalışıyoruz. İlk ders zilini birlikte çalalım ve çocuklarımızla beraber olalım diyoruz. Benim de gönlümde Çubuk'u ziyaret etmek geçmişti ama böyle güzel bir tevafuk oldu. Kaymakamımızla, Belediye Başkanımızla birlikte çocuklarımıza bu kırtasiye setini dağıtmak nasip oldu." dedi.

Belediyenin verdiği desteğin önemine işaret eden Kaymakam Vehbi Bakır da, "Kırtasiye yardımı yapmasının ötesinde eğitim ve öğretim süreçleriyle ilgili okullarımızı yanında olması ve belediyenin tüm imkanlarını kullanmaları bizim için çok önemli. Belediyemizin desteğini de alarak öğrencilerimizi daha başarılı, daha mutlu, geleceğe daha hazır hale getirebiliriz." diye konuştu.

Belediye Başkanı Baki Demirbaş ise Belediye olarak eğitim yatırımlarına özel önem verdiklerini aktararak, "2024-2025 eğitim-öğretim yılımız hayırlı olsun. Güzel, hayırlı bir dönem geçirmeyi, kazasız, belasız, sorunsuz bir dönem geçirmeyi dua ediyoruz inşallah. Bu yıl ilkokula başlayan çocuklarımızı sevindirmek, ailelerine bir nevi destek olmak için kırtasiye seti dağıtımı yaptık. İnşallah bu desteğimiz önümüzdeki yıllarda da sürecek. Tabii Belediye olarak sadece bununla kalmıyoruz. İlçemizdeki 57 okulumuza her türlü imkanı ve desteği veriyoruz." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından öğrencilere hediyeleri dağıtıldı, hatıra fotoğrafları çektirildi.

İlçedeki okullar ve sınıflar ziyaret edilirken öğretmen, öğrenci ve velilerle de bir süre sohbet edildi.

Dağıtımlara, İlçe Milli Eğitim Müdürü İlhan Eranıl, Belediye Başkan Yardımcıları Lokman Kılıç, Akif Çiftçi, AK Parti Çubuk İlçe Başkanı Ahmet Kılıç ve Belediye Meclisi üyeleri de katıldı.