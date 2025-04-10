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Çayırhan maden ocağında göçük! 2'si ağır 13 işçi yaralı

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Ankara'nın Nallıhan ilçesi, Çayırhan maden ocağında yaşanan patlama sonrasında göçük meydana geldi. Faciada 2'si ağır 13 işçi yaralandı.

Kömür İşletmeleri Anonim Şirketi (KİAŞ) Çayırhan işletmesi Hırkatepe ocağında yaşanan patlama ile birlikte göçük meydana geldi. 2'si ağır 13 işçi yaralandı.

FACİA GECE YARISI YAŞANDI

Edinilen olay bilgilere göre Nallıhan ilçesinde bulunan Çayırhan KİAŞ işletmesi Hırkatepe maden ocağında 00-08 gece vardiyasında meydana geldi. Saat 03.00 sıralarında ocakta göçük meydana gelirken göçük nedeniyle 13 işçi yaralandı.

2 İŞÇİNİN DURUMU AĞIR

Olay yerine sevk edilen ambulanslarla işçiler Beypazarı Devlet Hastanesine getirildi. Durumu ağır olduğu öğrenilen 2 işçi ise ambulansla Ankara'ya sevk edildi.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA VAR

Ankara Valiliği tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada şunlar kaydedildi: "Beypazarı ilçemiz Hırkatepe Mahallesinde Kömür İşletmeleri A.Ş.'ne ait (K) Maden sahasında 10.04.2025 günü saat 01.30 sıralarında; yeraltında gaz nedeniyle patlama meydana gelmiş olup; ocakta çalışan (29) işçiden 1 ağır, 1 orta, 11 işçi ise hafif olmak üzere olmak üzere toplam 13 işçi yaralanmıştır. Yaralı 2 işçi Ankara Şehir Hastanesine, 11 işçi ise Beypazarı Devlet Hastanesine sevk edilmişlerdir. Konu hakkında adlî ve îdari tahkikat başlatılmıştır."

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Çayırhan maden ocağında göçük! 2'si ağır 13 işçi yaralı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Erdem Aksoy - Güncel
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Yorumlar (7)

Haber Yorumlarıq5y6m26y9w:

Önce Alıştırma yapıyorlar 13 kişi Ölmüstür . ailelerine Sabır versin Ülkede Devlet Çöktü Denetim yok İlyakat yok oldu İş bilmeyen yönetiçi oluyor . Somada 300 kişi öldü Otelyandı 70 kişi öldü unutuldu . halk alıştı Adaletsizliğe . Saraydakiler yaşıyor Halk ölüyor

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Haber YorumlarıSakaryalı Yorumcu:

Bir sabahta huzurlu uyanalım

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Haber YorumlarıMurat Sipahi:

Allah sonumuzu hayır eylesin. Hergun bir seylerler oluyor

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Haber YorumlarıKeskin:

Yer altı yer üstü ne var sa almalıyız ekonomiye katkı olsun cünki açız başka nereden nasıl para kazanabiliriz ki ??

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Haber Yorumlarımardinli yiğit:

hepsi fakir, hepsi gariban çocuğu, eğimtisiz ve cahil bırakılmışlar üstelik bu kasten yapılmış..

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Haber YorumlarıKaan Korkmaz:

Ülkemi kötülemek adına yazmıyorum ama malesef bu ülkede insan hayatının hiç bi değeri yok biz bu senaryoları daha öncede gördük.Deprem oluyor binalar aynı düzen inşa ediliyor madende göçük oluyor hiç bi önlem yok binlerce insan ölüyor. Yaşanan maddi kayıplarda cabası...

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