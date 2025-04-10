Çayırhan maden ocağında göçük! 2'si ağır 13 işçi yaralı

Kömür İşletmeleri Anonim Şirketi (KİAŞ) Çayırhan işletmesi Hırkatepe ocağında yaşanan patlama ile birlikte göçük meydana geldi. 2'si ağır 13 işçi yaralandı.

FACİA GECE YARISI YAŞANDI

Edinilen olay bilgilere göre Nallıhan ilçesinde bulunan Çayırhan KİAŞ işletmesi Hırkatepe maden ocağında 00-08 gece vardiyasında meydana geldi. Saat 03.00 sıralarında ocakta göçük meydana gelirken göçük nedeniyle 13 işçi yaralandı.

2 İŞÇİNİN DURUMU AĞIR

Olay yerine sevk edilen ambulanslarla işçiler Beypazarı Devlet Hastanesine getirildi. Durumu ağır olduğu öğrenilen 2 işçi ise ambulansla Ankara'ya sevk edildi.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA VAR

Ankara Valiliği tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada şunlar kaydedildi: "Beypazarı ilçemiz Hırkatepe Mahallesinde Kömür İşletmeleri A.Ş.'ne ait (K) Maden sahasında 10.04.2025 günü saat 01.30 sıralarında; yeraltında gaz nedeniyle patlama meydana gelmiş olup; ocakta çalışan (29) işçiden 1 ağır, 1 orta, 11 işçi ise hafif olmak üzere olmak üzere toplam 13 işçi yaralanmıştır. Yaralı 2 işçi Ankara Şehir Hastanesine, 11 işçi ise Beypazarı Devlet Hastanesine sevk edilmişlerdir. Konu hakkında adlî ve îdari tahkikat başlatılmıştır."