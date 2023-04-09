Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin Ucuz Et Satışı, Ramazan Ayında İlçelerde de Devam Ediyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin 1 Şubat’ta başlattığı uygun fiyatlı et satışı, Ramazan ayında da devam ediyor. Mobil Market bu hafta; Evren, Şereflikoçhisar, Balâ, Etimesgut, Çayırhan, Çubuk, Akyurt, Kalecik ve Pursaklar ilçelerinde olacak.

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin 1 Şubat'ta başlattığı uygun fiyatlı et satışı, Ramazan ayında da devam ediyor. Mobil Market bu hafta; Evren, Şereflikoçhisar, Bala, Etimesgut, Çayırhan, Çubuk, Akyurt, Kalecik ve Pursaklar ilçelerinde olacak.

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), Başkentlilerin uygun fiyatla ürünlere erişimi sağlamak amacıyla çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Ankara Halk Ekmek Fabrikası tarafından 1 Şubat'ta başlatılan uygun fiyatlı beyaz ve kırmızı et satışları, Ramazan ayında da Başkentlilerin ilgisiyle sürüyor.

RAMAZAN AYI SONUNA KADAR DEVAM EDECEK

Başkent Mobil Market aracı, Ramazan ayı sonuna kadar Başkent'in ilçelerini gezmeye devam edecek. Başkent Mobil Market, 10-14 Nisan günlerinde 11.00 ile 16.00 saatleri arasında Evren, Şereflikoçhisar, Bala, Etimesgut, Çayırhan, Çubuk, Akyurt, Kalecik ve Pursaklar ilçelerinde olacak. Mobil Market'in programına sosyal medya hesaplarından ulaşılabilecek.

UCUZ ET SATIŞINA İLGİ GÖSTEREN BAŞKENTLİLERDEN ABB'YE TEŞEKKÜR

Hem merkez hem de çevre ilçelerde uygun fiyatlı et satışına ilgi gösteren Başkentliler, ABB'ye şu sözlerle teşekkür etti:

-Ali İhsan Zobu: "Ürünleri uygun fiyatlı satın aldığım için çok memnunum. Büyükşehir Belediyesi'ne ve Mansur Bey'e çok teşekkür ederim herkese yardımcı olduğu için."

-Ali Önen: "Güzel bir uygulama. Belediye'mizden Allah razı olsun. Marketlere gidiyoruz ufacık şeyler alıyoruz bir sürü para tutuyor. Ramazan ayında burada uygun fiyatlı satış yapılması çok iyi bir uygulama olmuş."

-Abdülkerim Sezer: "Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin sattığı et çok kaliteli ayrıca uygun fiyatlı satılması da çok güzel. Allah razı olsun Başkanımızdan."

-Garip Sapaz: "Dışarıda et 300 lira, Büyükşehir 200 liraya satıyor. Emekli olduğum için bütçeme katkı sağlıyor."

-Sebahat Azim: "Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin başlattığı uygun fiyatlı et satışı uygulamasından çok memnunum."