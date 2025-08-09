Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne Usulsüz Dolgu Nedeniyle Ceza

Etimesgut ilçesindeki maden sahasında usulsüz dolgu yapıldığı tespit edildi. Bu nedenle Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne 7 milyon 479 bin TL ceza uygulandı.

ANKARA'nın Etimesgut ilçesinde, maden sahasında usulsüz dolgu yapıldığı gerekçesiyle Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne 7 milyon 479 bin TL ceza uygulandı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Ankara İl Müdürlüğü ekipleri, ihbarla Etimesgut Yapracık Mahallesi'ndeki maden sahasında inceleme ve denetim gerçekleştirdi. Denetimlerde Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin; Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü'nün belirlediği esaslara göre rehabilite ederek kapatması gereken maden sahasına usulsüz dolgu yaptığı belirlendi. Kanuna aykırı şekilde hafriyat, yıkıntı atığı ve çeşitli tehlikesiz atıklarla yapılan dolgunun, yaklaşık 15 metre yükseğe ulaştığı tespit edildi. Doğal yapının bozulduğu bölgede ekiplerin denetimi sırasında da kamyonlarla tehlikesiz atıkların boşaltıldığı kayıt altına alındı. Bu kapsamda; Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne ilgili Çevre Kanunu'nun üst sınırından 7 milyon 479 bin TL idari ceza uygulandı.

500
