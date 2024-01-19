AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok, Hacı Bayram Veli Camisi'nde sabah namazını kıldı

Ak Parti'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Turgut Altınok, sabah namazını Hacı Bayram Veli Camisi'nde kıldı.

Altınok, sabah namazı vakti Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı ve AK Parti İl Başkanı Hakan Han Özcan ile Hacı Bayram Veli Camisi'ne geldi.

Altınok, sabah namazını cemaatle kıldıktan sonra Hacı Bayramı Veli Türbesi'nde dua etti.

Burada vatandaşların taleplerini dinleyen ve onlarla bir süre sohbet eden Altınok, Ankara için yoğun şekilde çalışacaklarını belirtti.

Altınok, İlim Yayma Cemiyeti'ni de ziyaret ederek yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi aldı.