Libya askeri heyetini taşırken düşen jete ilişkin paylaşımlara soruşturma

Libya askeri heyetini taşıyan uçağın düşmesinin ardından sosyal medyada paylaşılan yanıltıcı bilgilerin yayılması nedeniyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı resen soruşturma başlattı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, Libya askeri heyetini taşıdığı esnada düşen uçağa ilişkin sosyal medyadan yapılan paylaşımlarla ilgili "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan resen soruşturma başlattı.

Başsavcılık, Esenboğa Havalimanı'ndan kalkan ve Libya Heyetini taşıyan uçağın Ankara'nın Haymana ilçesi civarında düşmesine ilişkin sosyal medyada gerçeğe aykırı bilgi ve veri paylaşımı yapılmasının tespit edilmesi üzerine resen soruşturma başlattı.

Soruşturma, "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan yürütülüyor.

Kaynak: AA / Cemil Murat Budak - Güncel
