Ankara Barosu'ndan "25 Kasım" Eylemi: "İstanbul Sözleşmesi'ni Savunmak, Kadın Cinayetlerini ve Şiddeti Durdurmak Hepimizin Sorumluluğudur"

(ANKARA) - Ankara Barosu Gelincik Merkezi, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadele Günü nedeniyle Ankara Adliyesi önünde eylem yaptı. Merkez Başkanı Nazlı Özlem Atmaca, "Kadınların yaşama hakkı pazarlık konusu edilemez. Şiddetle mücadelede atılan her geri adım, toplumun vicdanında silinmez yaralar açar. Eşit ve adil bir toplum için İstanbul Sözleşmesi'ni savunmak, kadın cinayetlerini ve şiddeti durdurmak hepimizin sorumluluğudur. İstanbul Sözleşmesi yaşatır, 6284 yaşatır" dedi.

Ankara Barosu Gelincik Merkezi, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadele Günü nedeniyle Ankara Adliyesi önünde eylem yaptı. Ankara Barosu Gelincik Merkezi Başkanı Nazlı Özlem Atmaca, kadına yönelik şiddetin insan hakkı ihlali olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Türkiye'de her yıl yüzlerce kadın, erkek şiddeti nedeniyle yaşamını yitirmekte, çocuklar ise ihmalin ve istismarın karanlık yüzüyle karşı karşıya bırakılmaktadır. Bu gerçekler, yalnızca bireylerin değil, toplumun tamamının vicdanında derin yaralar açmaktadır. Kadına yönelik şiddet, bir insan hakkı ihlalidir ve hiçbir kültür, inanç veya mazeretle meşrulaştırılabilmesi mümkün değildir.

Kadınlar, yalnızca kadın oldukları için hedef alınmakta, yaşam hakları ellerinden alınmakta veya adaletin peşinde uzun ve yorucu bir mücadeleler vermektedir. Her yıl yüzlerce kadın, öldürülmekte; milyonlarcası fiziksel, cinsel, psikolojik ve ekonomik şiddete uğramaktadır. Çocuklar, korumasız bırakılmış, istismar ve şiddetin en savunmasız kurbanları haline getirilmiştir."

"İstanbul Sözleşmesi yaşatır, 6284 yaşatır"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararıyla bir gecede İstanbul Sözleşmesi'nden çıkıldığını hatırlatan Atmaca, "Kadına yönelik şiddetle mücadelede kadınların en önemli kazanımı olan İstanbul Sözleşmesi'nden bir gecede çekilme kararı veren değil, sözleşmenin tüm gereklerini yerine getiren, 6284 sayılı kanunu etkin şekilde uygulayan ve toplumsal cinsiyet eşitliğini bir devlet politikası haline getiren bir düzenin kurulması şarttır. Kadınların yaşama hakkı pazarlık konusu edilemez. Şiddetle mücadelede atılan her geri adım, toplumun vicdanında silinmez yaralar açar. Eşit ve adil bir toplum için İstanbul Sözleşmesi'ni savunmak, kadın cinayetlerini ve şiddeti durdurmak hepimizin sorumluluğudur. İstanbul Sözleşmesi yaşatır, 6284 yaşatır" diye konuştu.

"Herkesi bu karanlığa bir ışık yakmaya davet ediyoruz""

Şiddet mağduru kadınlara hukuki ve psikolojik destek verdiklerini belirten Atmaca, "Bugün, sesimizi yükseltiyoruz. Kadınlar öldürülmesin, çocuklar güvende büyüsün, şiddetsiz bir hayat herkesin hakkı olsun diye haykırmaya ve şiddetin her türüne karşı kararlılıkla mücadele etmeye devam edeceğiz. Tek bir kadının daha eksilmesine tahammülümüz yok. 25 Kasım, yalnızca bir gün değil, her gün bu mücadeleyi hatırlamak ve güçlendirmek için bir çağrıdır. Gelincik Merkezi olarak, bu mücadelede dayanışmanın gücüne inanıyor ve herkesi bu karanlığa bir ışık yakmaya davet ediyoruz" dedi.