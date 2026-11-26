(ANKARA) - Ankara Barosu, LGBTİ+ Hakları Merkezi'nin sosyal medya hesabına erişimin engellenmesine ilişkin, "Söz konusu erişim engelinin kaldırılması için gerekli hukuki girişimlerde bulunulacak ve süreç Baromuz tarafından takip edilecektir. Ankara Barosu, insan haklarını ve insan onurunu ayrım gözetmeksizin savunmaya, eşitlik ilkesini korumaya ve her türlü ayrımcılığa karşı mücadele etmeye devam edecektir" açıklamasında bulundu.

Ankara Barosu, "İnsan Hakları Savunuculuğu Engellenemez" başlığıyla LGBTİ+ Hakları Merkezi'nin sosyal medya hesabına erişimin engellenmesine ilişkin yaptığı yazılı açıklamayı sosyal medya hesabından da paylaştı. Baronun konuya ilişkin açıklaması şöyle:

"Ankara Barosu LGBTİ+ Hakları Merkezinin Instagram hesabına erişimin engellendiği öğrenilmiştir. Merkezimiz, insan haklarının korunması, ayrımcılıkla mücadele ve eşitlik ilkesinin hayata geçirilmesi amacıyla çalışmalar yürütmekte ve bu çalışmalarını kamuoyuyla paylaşmaktadır. Avukatlık Kanunu'nun 76. ve 95. maddeleri uyarınca hukukun üstünlüğünü ve insan haklarını savunmak ve korumak, baroların kanundan doğan görevidir. Bu kapsamda yürütülen faaliyetlerin erişim engelleriyle sınırlandırılması, Anayasa ile güvence altına alınan ifade ve bilgiye erişim özgürlüğüne ve kamu kurumu niteliğinde bir meslek kuruluşu olan Ankara Barosunun kanuni görev ve yetkilerine müdahale niteliğindedir. Demokratik hukuk devleti ilkesiyle bağdaşmayan bu müdahale kabul edilemez. Söz konusu erişim engelinin kaldırılması için gerekli hukuki girişimlerde bulunulacak ve süreç Baromuz tarafından takip edilecektir. Ankara Barosu, insan haklarını ve insan onurunu ayrım gözetmeksizin savunmaya, eşitlik ilkesini korumaya ve her türlü ayrımcılığa karşı mücadele etmeye devam edecektir."

Kaynak: ANKA