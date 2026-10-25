Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Ankara Barosu, İstanbul Barosu Divan Başkanı'nı ifadelerini düzeltmeye davet etti

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Ankara Barosu, İstanbul Barosu Divan Başkanı'nı ifadelerini düzeltmeye davet etti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ankara Barosu, İstanbul Barosu genel kurulundaki fiziki müdahaleleri ve Divan Başkanı'nın Ankara Barosu'nu hedef alan sözlerini kınadı. Baro, kurumsal kimliğinin ve mensuplarının töhmet altında bırakılmasını reddederek Divan Başkanı'nı ifadelerini düzeltmeye davet etti.

(ANKARA) - Ankara Barosu, İstanbul Barosu'nun Olağan Genel Kurulu'nda yaşanan fiziki müdahaleleri ve Divan Başkanı'nın Ankara Barosu'na yönelik açıklamalarını kınadı. Divan Başkanı'nın olaylarla ilgili Ankara Barosu'na kayıtlı avukatları işaret etmesine tepki gösterilen açıklamada, "Kişilere ilişkin iddialarla Ankara Barosunun kurumsal kimliğinin ve tüm mensuplarının töhmet altında bırakılmasını, tepkilerin hedefi haline getirilmesini reddediyoruz" denildi.

Ankara Barosu, İstanbul Barosu'nun Olağan Genel Kurulu'nda yaşanan fiziki müdahalelere ve Genel Kurul Divan Başkanı'nın açıklamalarına ilişkin yazılı açıklama yaptı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İstanbul Barosunun Olağan Genel Kurulu'nda yaşanan fiziki müdahaleleri ve Divan Başkanı'nın Ankara Barosu'nu ve mensuplarını hedef alan açıklamalarını kınıyoruz. İstanbul Barosu'nun genel kurul ve seçim sürecini gölgede bırakmamak, demokratik iradeye saygımız gereği değerlendirmemizi seçimlerin tamamlanmasının ardından paylaşmayı tercih ettik. Divan Başkanı'nın, kendisine aktarılan bilgilere dayanarak olaylarla ilgili Ankara Barosu'na kayıtlı avukatları işaret etmesi ve Baromuza yönelen tepkiler karşısındaki ifadeleri, mesleki nezaketle ve kurumsal sorumlulukla bağdaşmamaktadır. Divanın görevi, tarafsızlığını koruyarak gerilimi yatıştırmak ve demokratik tartışma ortamını güvence altına almaktır.

Ankara Barosunun 69. Olağan Genel Kurulu'nda farklı görüşlerin özgürce ifade edilmesine özen gösterilmiş, sözlü tartışmalar yaşansa da hiçbir fiziksel müdahale meydana gelmemiştir. Şiddetin her türüne karşı tutumumuz bu anlayışın sonucudur. Baromuza kayıtlı meslektaşlarımızın fiziksel müdahale veya saldırıya karıştığına ilişkin somut bilgi ve belge varsa bunlar kurumsal yollarla Baromuza iletilmeli, hukuk ve meslek kuralları çerçevesinde değerlendirilmelidir. Kişilere ilişkin iddialarla Ankara Barosunun kurumsal kimliğinin ve tüm mensuplarının töhmet altında bırakılmasını, tepkilerin hedefi haline getirilmesini reddediyoruz.

Ankara Barosu ile İstanbul Barosu arasındaki köklü dostluk ve dayanışma, savunmanın ortak mücadelesi için kıymetlidir. Bu ilişkiyle bağdaşmayan yaklaşımın telafi edilmesi gerektiğine inanıyor, Genel Kurul Divan Başkanı'nı Ankara Barosu'na yönelik ifadelerini düzeltmeye davet ediyoruz. Karşılıklı güven ve saygı temelinde, İstanbul Barosuyla ortak mücadelemizi ve dayanışmamızı sürdürme kararlılığımızı kamuoyuyla paylaşıyoruz."

Kaynak: ANKA
Bu haber 7 sitede yayınlandı.
Brezilya'da nefes kesen seçim! Oyların yüzde 83'ü sayıldı, Lula Bolsonaro'nun önünde

Oyların yüzde 83'ü sayıldı! Lula ile Bolsonaro arasında 3 puan
Lincoln Henrique maça tek başına damga vurdu: 1 gol, 3 asist, kırmızı kart

İnanılmaz! 90 dakikada başına gelebilecek her türlü şey geldi
Fon soruşturmasında Türkiye Sigorta Genel Müdür Yardımcısı Gürol Sami Özer tutuklandı

Eski genel müdürden sonra yardımcısı da tutuklandı
Zonguldak'taki maden ocağı patlamasında tutuklu sayısı 4 oldu

Zonguldak'taki maden ocağı patlamasında tutuklu sayısı yükseldi
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Iheanacho yine golünü attı, Bursaspor lider oldu

Herkes ona hayran! Türkiye'de tarih yazıyor
Arda Güler 90 dakika oynadı, El Clasico'da kazanan Real Madrid

El Clasico nefesleri kesti! İşte dev maçta kazanan
Kim Milyoner Olmak İster'de 1 milyon TL'lik sorunun cevabı herkesi şaşırttı

Milyoner'de 1 milyon TL'lik soru açıldı! Doğru yanıt herkesi şaşırttı
Minibüsle motosikletin çarpıştığı kazada üniversiteli Yağnur hayatını kaybetti

Daha 20 yaşındaydı! Üniversiteli Yağnur feci şekilde can verdi
Nobel Barış Ödüllü Venezuelalı muhalif Machado sürgünden ülkesine döndü

Sürgün sona erdi! Nobel ödüllü muhalif lider ülkesine döndü
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral'ın görevden alındığı iddia edildi

Külliye'de beklenmedik ayrılık iddiası: Görevden alındı
Bulgaristan'da seçmen sandığa gitmedi! Katılım yüzde 22,5'te kaldı, cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci tura taşındı

Seçmenlerin dörtte üçünden fazlası sandığa gitmedi! Seçim uzadı