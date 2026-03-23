Türkiye ve Kuzey Makedonya Kültür ve Turizm İş Birliği İçin Bir Araya Geldi

KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Kuzey Makedonya Kültür ve Turizm Bakanı Zoran Ljutkov ile Ankara'da bir araya geldi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Kuzey Makedonya Kültür ve Turizm Bakanı Zoran Ljutkov ile Ankara'da bir araya geldi. Ankara Cumhuriyet Müzesi'nde gerçekleşen görüşmede kültürel mirasın korunması, sanatsal iş birliklerinin artırılması ve turizm alanındaki iş birliğinin geliştirilmesine yönelik başlıklar değerlendirildi.

'PEK ÇOK BAĞIMIZ VAR'

Bakan Ersoy, görüşmede Türkiye ile Balkanlar arasındaki bağlara vurgu yaparak, "Türkiye ile Balkanlar arasında tarihi, kültürel bağların yanı sıra ailevi de pek çok bağımız var" dedi. Bakan Ersoy, Balkan coğrafyası ile olan çok yönlü ilişkilerin önemine işaret etti.

İki ülkenin turizm potansiyeline de değinen Bakan Ersoy, şöyle devam etti:

"Üsküp, Ohrid, Manastır ve diğer tarihi merkezleriniz; Osmanlı dönemi mirası, çok katmanlı kültürel dokusu ve doğal güzellikleriyle Türk ziyaretçiler için güçlü bir çekim potansiyeline sahipken Türkiye de Kuzey Makedonya'dan gelen ziyaretçilere tarih, kültür, inanç, gastronomi, sağlık ve deniz turizmi açısından geniş imkanlar sunmaktadır."

Üsküp'e 7 Nisan 2023 tarihinde bir ziyaret gerçekleştirdiklerini hatırlatan Bakan Ersoy, bu ziyaret çerçevesinde iki ülke arasında Kültürel İşbirliği Anlaşması'nı imzaladıklarını ve bu anlaşmanın ortak kültürel değerleri yaşatma, koruma ve tanıtma açısından önemli bir araç olduğunu vurguladı.

ÜSKÜP'TEKİ KURŞUNLU HAN KÜLTÜR VE SANATA EV SAHİPLİĞİ YAPACAK

Bakan Ersoy, ortak miras vurgusu yaptığı Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te bulunan Kurşunlu Han'ın restorasyon ve restitüsyon projelerinin tamamlandığını söyledi. Hanın tarihi kimliğine uygun olarak restorasyonu sonrasında Yunus Emre Enstitüsünce kültür ve sanat faaliyetlerinde kullanılacağını ifade eden Bakan Ersoy, restorasyon sürecine ilişkin değerlendirmesinin ardından beklentilerini de dile getirdi. Ersoy, restorasyon sürecinin titizlik gerektiren ve uzun süren bir çalışma olduğuna işaret etti.

'GÜÇLÜ BİR KÜLTÜR TURİZM AĞI OLUŞTURACAĞIZ'

Kültür ve turizm alanındaki projelerin sürekli desteklenmesini, gençlerin ve sanatçıların değişim programlarıyla buluşturulmasını ve kültürel etkinliklerin canlı tutulmasını önemsediklerini kaydeden Bakan Ersoy, bu çalışmaların iki ülke halklarını birbirine yakınlaştırarak kültürel mirasımıza değer katacağını söyledi. Türkiye olarak iş birliğini güçlendirmeye hazır olduklarını belirten Bakan Ersoy, "Ortak projeleri yakından takip edecek, sürekli iletişim içinde olacak ve birlikte daha güçlü bir kültür ve turizm ağı oluşturacağız. İş birliğimizin ve dostluğumuzun daha da güçleneceğine yürekten inanıyorum" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı