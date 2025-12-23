Ankara'da iki grup arasında çıkan kavgaya karışan 3 şüpheli gözaltına alındı
Ankara'nın Altındağ ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgaya karışan 3 kişi yakalandı. Olayla ilgili 5 ruhsatsız tabanca ve uyuşturucu madde ele geçirildi.
Ankara'nın Altındağ ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgaya karıştığı tespit edilen 3 şüpheli yakalandı.
Altındağ ilçesinde iki grup arasında silahlı kavga çıktı.
Kavgaya müdahale eden yunus ekipleri havaya uyarı ateşi açtı.
Ekipler, daha sonra, kavgaya karıştığını tespit ettikleri 3 kişinin kimliklerini belirledi.
Kaçma ihtimali muhtemel noktalarda tedbir alan ekipler, çalışmalar sonucunda şüphelileri yakaladı.
Operasyonda 5 ruhsatsız tabanca, tabancalara ait mühimmat ve bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.
Gözaltına alınan 3 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.