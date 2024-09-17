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Ankara Altındağ'da Okul Kantinlerine Denetim Başlatıldı

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Yeni eğitim yılı ile birlikte Altındağ Belediyesi zabıta ekipleri, ilçe genelindeki 195 okulun kantinlerinde hijyen ve güvenlik denetimleri gerçekleştirdi. Denetimlerde ruhsat kontrolü, ürünlerin son kullanma tarihleri ve genel temizlik koşulları incelendi.

Ankara'nın Altındağ ilçesinde okul kantinlerine yönelik denetim başlatıldı.

Yeni eğitim öğretim yılının başlamasıyla ilçe genelindeki ilk, orta ve lise düzeyindeki 195 okulda bulunan kantinlere yönelik denetimlerine başlayan Altındağ Belediyesi zabıta ekipleri, ilk olarak Cebeci Ortaokulu ile Ankara Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde incelemelerde bulundu.

İlçedeki 87 okulun kantin denetimini gerçekleştiren ekipler, işyeri açma ve çalıştırma ruhsatı kontrolü, kantinlerin hijyen ve fiziki koşulları ile belediye vergi levhası ve genel temizliğin yanı sıra ürünlerin ambalajlarındaki son kullanma tarihleri, gıda maddelerinin sağlık şartlarına uygunluğunu da inceledi.

Denetimlerde ayrıca, mutfak içi rafların ve tezgah üstlerinin temizliği ile ilgili kontroller gerçekleştirirken ekipler, uyulması gereken kurallarla ilgili de kantin yöneticilerini ve çalışanlarını bilgilendirdi.

Gerekli koşulları taşımayan kantin işletmelerine cezai işlemlerin uygulandığı denetimler, ilçe genelinde belirli aralıklarla devam edecek.

Kaynak: AA / Ömer Olcay - Güncel

Altındağ Belediyesi Altındağ ankara Eğitim Sağlık Güncel Zabıta

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