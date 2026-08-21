Adana'da suç örgütü soruşturmasında delil kaçırma iddiası
Adana Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Adana İl Emniyet Müdürlüğü'yle yürütülen “Alparslan Kuytul Suç Örgütü”ne yönelik soruşturma kapsamında gerçekleştirilen ilk gün aramalarında, bazı bilgisayar kasaları ile hard disklerin adreslerden kaçırıldığı tespit edildi.
Adana Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Adana İl Emniyet Müdürlüğü'yle yürütülen "Alparslan Kuytul Suç Örgütü"ne yönelik soruşturma kapsamında gerçekleştirilen ilk gün aramalarında, bazı bilgisayar kasaları ile hard disklerin adreslerden kaçırıldığı tespit edildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı