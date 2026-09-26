Haberler

Ankara- 81 ilde 230 düzensiz göçmen yakalandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İçişleri Bakanlığı: 81 ilde göçmen kaçakçılığı organizatörleri ve düzensiz göçe yönelik düzenlenen denetimlerimizde; 19 göçmen kaçakçılığı organizatörü, 230 düzensiz göçmen yakalandı.

İçişleri Bakanlığı : 81 ilde göçmen kaçakçılığı organizatörleri ve düzensiz göçe yönelik düzenlenen denetimlerimizde; 19 göçmen kaçakçılığı organizatörü, 230 düzensiz göçmen yakalandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Bu haber 558 sitede yayınlandı.
Bir zamanlar sahada ter döküyordu! Türkiye-Fransa maçında güvenlik görevlisi oldu

Top oynadığı sahadaki görevi şaşkına çevirdi
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Oğlunu 1 yaşında kaybeden Prof. Dr. Rüstem Hayat, Erzurum'da keşfettiği yeni sinek türüne onun adını verdi

28 yıl önce kaybettiği oğlunu bir sinekle ölümsüzleştirdi
Fransa yenilgisi Arda Güler'i yıktı! Maç sonu hedefi açıkladı

Maç sonunda da herkesi kendine hayran bıraktı

Müze açılışında gözler Bianca Censori’deydi! Cesur tarzı dikkat çekti

Müze açılışına öyle bir geldi ki herkes ona baktı
Fon soruşturmasında 4 kişi daha tutuklandı, toplam sayı 51'e yükseldi

Peş peşe tutuklama kararları! Fon soruşturmasında sayı yükseldi
Bakan Çiftçi okul saldırganının ifadesini açıkladı: Bekçi olduğunu bildiği için okulun dışında saldırmış

Okul saldırganının ifadesi ortaya çıktı! Planını bekçi bozmuş
Salah kararı ülkeyi karıştırdı! Herkes sakatlık sandı, gerçek başka çıktı

Salah'a yapılan ülkeyi karıştırdı, resmi açıklama geldi
Mbappe'nin Arda Güler'e yaptığı olay oldu

Yorumu size bırakıyoruz! Tepkiler çığ gibi