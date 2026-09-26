Ankara- 81 ilde 230 düzensiz göçmen yakalandı

Ankara- 81 ilde 230 düzensiz göçmen yakalandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İçişleri Bakanlığı: 81 ilde göçmen kaçakçılığı organizatörleri ve düzensiz göçe yönelik düzenlenen denetimlerimizde; 19 göçmen kaçakçılığı organizatörü, 230 düzensiz göçmen yakalandı.
İçişleri Bakanlığı : 81 ilde göçmen kaçakçılığı organizatörleri ve düzensiz göçe yönelik düzenlenen denetimlerimizde; 19 göçmen kaçakçılığı organizatörü, 230 düzensiz göçmen yakalandı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı