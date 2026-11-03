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Ankara- 34 ilde 'Yasa Dışı Bahis Kara para Aklama' operasyonlarında 100 şüpheli yakalandı

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İçişleri Bakanlığı: Nevşehir merkezli 34 ilde 'Yasa Dışı Bahis, Karapara Aklama ve Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma' suçlarına yönelik eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonlarda 100 şüpheli yakalandı.

İçişleri Bakanlığı : Nevşehir merkezli 34 ilde 'Yasa Dışı Bahis, Karapara Aklama ve Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma' suçlarına yönelik eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonlarda 100 şüpheli yakalandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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