Ankara- 34 ilde 'Yasa Dışı Bahis Kara para Aklama' operasyonlarında 100 şüpheli yakalandı

Ankara- 34 ilde 'Yasa Dışı Bahis Kara para Aklama' operasyonlarında 100 şüpheli yakalandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İçişleri Bakanlığı: Nevşehir merkezli 34 ilde 'Yasa Dışı Bahis, Karapara Aklama ve Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma' suçlarına yönelik eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonlarda 100 şüpheli yakalandı.
İçişleri Bakanlığı : Nevşehir merkezli 34 ilde 'Yasa Dışı Bahis, Karapara Aklama ve Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma' suçlarına yönelik eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonlarda 100 şüpheli yakalandı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı