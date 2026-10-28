Ankara- 32 ilde düzenlenen operasyonlarda; 560 kilo uyuşturucu madde ile 435 bin 553 adet uyuşturucu hap ele geçirildi 298 şüpheli tutuklandı

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İçişleri Bakanlığı : Jandarma tarafından 32 ilde düzenlenen operasyonlarda; 560 kilo uyuşturucu madde ile 435 bin 553 adet uyuşturucu hap ele geçirildi, 298 şüpheli tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı