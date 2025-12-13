Haberler

Anka Haber Ajansı 13 Aralık Cumartesi Gündemi

ANKA Haber Ajansı 13 Aralık Cumartesi Gündemi

10.00 - Eğitim-İş Genel Başkanı Kadem Özbay, "Nasıl Bir Eğitim? Nasıl bir Okul?" başlıklı sempozyumun açılışında konuşacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI / ANKARA)

10.30 - Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Milli Gençlik Derneği'nde il başkanları toplantısı öncesinde açıklamalarda bulunacak.(GÖRÜNTÜLÜ - CANLI / ANKARA)

11.00 - TBMM Genel Kurulu'nda Sağlık Bakanlığı ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın 2026 yılı bütçeleri görüşülecek.(GÖRÜNTÜLÜ - CANLI / ANKARA)

11.00 - DİSK'e bağlı Nakliyat-İş Sendikası, TÜVTÜRK muayene istasyonlarına grev pankartı asacak.(GÖRÜNTÜLÜ - İSTANBUL)

12.00 - TİP Genel Başkanı Erkan Baş, MESEM uygulamasını ve çocuk ölümlerini Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in de katıldığı MESEM Zirvesi sırasında protesto ettikleri için tutuklanan 16 TİP'li gençle ilgili açıklama yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI / İSTANBUL)

12.15 - 13.00 - 15.00 - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 12. Ulaştırma Ana Üs Komutanlığı'na taziye ziyaretinde bulunacak. Partisinin düzenlediği "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitinginde vatandaşlara hitap edecek olan Özel, partisinin yeni Kayseri İl Binası'nın açılış törenine katılacak.(GÖRÜNTÜLÜ - CANLI / KAYSERİ)

13.00 - Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası Konferans Salonu'nda halk buluşmasına katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - ADIYAMAN)

14.00 - Tutuklanan gazeteci Merdan Yanardağ'ın kitaplarını, eşi yazar Sevim Kahraman Yanardağ ile gazeteciler Barış Pehlivan, Barış Terkoğlu, Murat Ağırel, Şule Aydın ve Timur Soykan okurları için imzalayacak.(GÖRÜNTÜLÜ - İSTANBUL)

15.00 - 12 Eylül askeri darbesi sonrasındaki yargılama sürecinde 17 yaşında idam edilen Erdal Eren için açıklama yapılacak.(GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/İSTANBUL)

15.00 - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Haydarpaşa Kampüsü'nde düzenlenecek AK Parti Gençlik Buluşmaları Kampüs Programı'na katılacak.(GÖRÜNTÜLÜ- CANLI / İSTANBUL)

16.30 - Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, "Yılmayan Anneler Buluşması"nın kapanışında konuşacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI / ANKARA)

14.30 - 17.00 - 20.00 - Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Çaykur Rizespor-ikas Eyüpspor, Zecorner Kayserispor-Corendon Alanyaspor, Hesap.com Antalyaspor-Galatasaray maçları oynanacak. (RİZE - KAYSERİ - ANTALYA)

Kaynak: ANKA / Güncel
