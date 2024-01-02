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Anıtkabir'de 'şeriat' sloganına tutuklama

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ANITKABİR'de, "Lanet olsun Cumhuriyet'e" ve "Şeriat gelecek" sloganları attıktan sonra gözaltına alınan Y.T., tutuklandı.

Anıtkabir'de "Lanet olsun Cumhuriyet'e" ve "Şeriat gelecek" sloganları attıktan sonra gözaltına alınan Y.T., tutuklandı.

ANITKABİR'DE "KAHROLSUN CUMHURİYET" SLOGANLARI ATTI

Anıtkabir avlusunda cumartesi günü Y.T. "Kahrolsun Cumhuriyet, şeriat gelecek" ve "Lanet olsun Cumhuriyet'e" sloganları attı.

TUTUKLANDI

Çevredekilerin tepkisi üzerine Anıtkabir Komutanlığı'nda görevli askerlerin yakaladığı şüpheli, ihbarla olay yerine gelen polis ekiplerine teslim edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Y.T., çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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