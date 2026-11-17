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Gazeteci ve yazar Anıl Sural'ın, ABD'de farklı alanlarda başarılarıyla öne çıkan Türklerin yaşam öykülerini ele aldığı "Amerika'da İz Bırakan Türkler" adlı kitabının ABD lansmanı, New York Türkevi'nde gerçekleştirildi.

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığından (YTB) yapılan açıklamaya göre, etkinliğin açılışında konuşan Türkiye'nin New York Başkonsolosu Büyükelçi Yazal, Türklerin ABD'de bilim, teknoloji, iş dünyası ve akademi başta olmak üzere farklı alanlarda önemli başarılara imza attığını belirtti.

Türk-Amerikan toplumunun ABD genelinde güçlü ve saygın bir konuma sahip olduğunu aktaran Yazal, başarı hikayelerinin kayıt altına alınmasının Türk toplumunun ülkedeki görünürlüğünü artırması ve genç nesillere örnek oluşturması bakımından önem taşıdığını ifade etti.

Türkiye'nin BM Daimi Temsilcisi Büyükelçi Ahmet Yıldız da ABD'nin farklı eyaletlerine gerçekleştirdikleri ziyaretlerde başarılı Türklerle karşılaşmaktan memnuniyet duyduklarını ifade ederek, bilim, sanat, spor, akademi ve iş dünyasında elde edilen başarıların Türkiye için gurur kaynağı olduğunu kaydetti.

Yıldız, Türklerin farklı coğrafyalarda ortaya koyduğu başarıların Türkiye'nin uluslararası alandaki tanınırlığına da katkı sunduğunu dile getirdi.

Kitap yaklaşık 5 yıllık çalışmanın ardından hazırlandı

Gazeteci ve yazar Anıl Sural ise kitabın yaklaşık 5 yıllık araştırma, görüşme ve yazım sürecinin ardından hazırlandığını belirtti.

ABD'de gazetecilik yaptığı dönemde farklı eyaletlerde yaşayan ve çeşitli alanlarda başarı elde eden Türklerle bir araya geldiğini aktaran Sural, kitapta bu kişilerin başarılarının yanı sıra karşılaştıkları zorlukları ve mücadele süreçlerini de okuyuculara aktarmayı amaçladığını ifade etti.

Bilimden spora, sanattan iş dünyasına, tıptan uzay teknolojilerine kadar geniş bir alanı kapsayan çalışmanın, ABD'deki Türk toplumunun birikimini ve başarılarını gelecek nesillere aktarmayı hedeflediğini belirten Sural, kitabın aynı zamanda Türk-Amerikan toplumunun hafızasına katkı sunmasını istediğini kaydetti.

Sural, ABD'de yetişen gençlerin bu hikayelerden ilham almasının önemine dikkati çekerek, kitabın New York Türkevi'ndeki lansmanına destek veren kurumlara ve katılımcılara teşekkür etti.

Nobel ödüllü bilim insanı Prof. Dr. Aziz Sancar'ın yaşam öyküsüyle başlayan kitapta, NBA oyuncusu Alperen Şengün, Coca-Cola'nın eski Üst Yöneticisi (CEO) Muhtar Kent, iş insanı Ergün Kırlıkovalı, Sierra Nevada Corporation'ın sahipleri Eren ve Fatih Özmen ile farklı alanlarda başarılarıyla öne çıkan Türklerin hikayeleri yer alıyor.

YTB desteğiyle düzenlenen etkinliğe, Türkiye'nin New York Başkonsolosu Büyükelçi Muhittin Ahmet Yazal, Türkiye'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Büyükelçi Ahmet Yıldız, KKTC'nin New York Temsilcisi Murat Soysal ile iş dünyası, akademi, medya ve Türk-Amerikan toplumundan çok sayıda davetli katıldı.

Etkinlik, kitap söyleşisi ve imza töreninin ardından hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.

Kaynak: AA