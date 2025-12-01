Haberler

Anayasa Mahkemesi, Vejetaryen Hükümlüye Manevi Tazminat Ödemesine Hükmetti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Anayasa Mahkemesi, vejetaryen beslenme talebinin yeterince değerlendirilmeden reddedilmesini ve etkili başvuru hakkının ihlalini belirterek, hükümlüye 20 bin lira manevi tazminat ödenmesine karar verdi.

Anayasa Mahkemesi (AYM), vejetaryen hükümlünün, beslenme şartlarının sağlanmaması nedeniyle infaz hakimliğine yaptığı başvurunun yeterli gerekçe gösterilmeden reddedilmesini "etkili başvuru hakkının ihlali" saydı ve başvurucuya 20 bin lira manevi tazminat ödenmesine hükmetti.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan karara göre, 32 aydır cezaevinde bulunan M.S, "vejetaryen olduğu için et ve et ürünlerini tüketemediğini, kurum doktorunun bu yöndeki raporuna rağmen talebinin karşılanmadığını" belirterek, vejetaryen beslenme talebinin karşılanması, aksi halde "ev hapsine" alınması talebiyle infaz hakimliğine başvurdu.

Başvuruyu sadece "konutta infaz talebi" olarak değerlendiren hakimlik, M.S'nin talebini "ev hapsi" şartlarını taşımadığı gerekçesiyle reddetti. M.S, vejetaryen olmasının hakimlikçe değerlendirilmediğini ileri sürerek, karara itiraz etti.

Yaptığı itiraz Kahramanmaraş 1. Ağır Ceza Mahkemesince reddedilen M.S, "hak ihlali" iddiasıyla AYM'ye bireysel başvuruda bulundu.

Başvuruyu inceleyen Yüksek Mahkeme, Anayasa'nın 17. maddesinde düzenlenen maddi ve manevi varlığın korunması ve geliştirilmesi hakkıyla bağlantılı olarak, Anayasa'nın 40. maddesinde güvence altına alınan etkili başvuru hakkının ihlal edildiğine hükmetti. AYM ayrıca, başvurucu M.S'ye 20 bin lira manevi tazminat ödenmesini kararlaştırdı.

Kararın gerekçesinden

AYM'nin kararında, hükümlülerin beslenmesine ilişkin yasal düzenlemelerin bulunduğu, bu düzenlemenin maddi ve manevi varlığın korunması ve geliştirilmesi hakkının öngördüğü pozitif yükümlülüklerin gereği olduğu kaydedildi.

Kişilerin bu ve buna ilişkin taleplerinin, "beslenme şekline uygun olanakların sağlanması ve taleplerin ise özenli şekilde değerlendirilmesini" içerdiği belirtilen kararda, başvurucunun vejetaryen olduğu için talepte bulunduğu ancak yargı makamlarınca bu konunun değerlendirilmeden hüküm verildiği bildirildi.

M.S'nin beslenmesine ilişkin talebinin "yeterli gerekçe içeren bir karar verilmeden" reddedildiği vurgulanan kararda, şu ifadelere yer verildi:

"Başvurucuya, maddi ve manevi varlığın korunması ve geliştirilmesi hakkı kapsamında olduğunu ileri sürdüğü müdahalenin ortadan kaldırılması talebiyle başvurabileceği ve asgari güvenceleri içeren, pratikte de işleyen etkili bir hukuk yolunun sunulmadığı sonucuna varılmıştır. Açıklanan gerekçelerle maddi ve manevi varlığın korunması ve geliştirilmesi hakkıyla bağlantılı olarak etkili başvuru hakkının ihlal edildiğine karar verilmesi gerekir."

Kaynak: AA / İsmet Karakaş - Güncel
Seçil Erzan'a 102 yıl hapis cezası

İçeriden kolay kolay çıkamayacak! Seçil Erzan'a rekor hapis cezası
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Karadeniz'deki gemilerin vurulması endişe verici

Karadeniz'deki saldırılarla ilgili Erdoğan'dan bir ülkeye net uyarı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ali Koç, Galatasaray derbisini izlemek üzere Kadıköy'de

Büyük sürpriz! Başkan olduğu dönemde yapmadığını bu akşam yaptı
Tahran'da hava kirliği alarmı, eğitim ve kamu hizmetleri durdu

Komşu ülkede kriz! Tüm okul ve kurumlar kapatıldı
İki küçük çocuğa dehşeti yaşatan pitbull cinsi köpeğin sahibi tutuklandı

İki kardeşe dehşeti yaşattı! Türkiye'nin konuştuğu olayda karar
Domuz bağlı cinayet 19 yıl sonra aydınlatıldı: Ben unuttum, siz unutmadınız

Domuz bağlı vahşet 19 yıl sonra aydınlatıldı! İlk sözleri pes dedirtti
Ali Koç, Galatasaray derbisini izlemek üzere Kadıköy'de

Büyük sürpriz! Başkan olduğu dönemde yapmadığını bu akşam yaptı
Cezaevine girmemek için söylediği 'Hamileyim' yalanı tutmadı

Cezaevine girmemek için söylediği yalan, testle çürütüldü
Michy Batshuayi takımına 90+6'da hayat verdi

Takımı 1-0 yenikken 90+6'daki penaltıda topun başına geçti! İşte sonuç
Kocaelispor evinde fırtına gibi! Adeta gol yemeyi unuttular

Bu takım değil yenilmek, kendi sahasında gol bile yemiyor
Kaza süsü vererek eşini ve çocuğunu öldüren doktor, cezaevinde kendini astı

Kaza süsü verip ailesini öldüren doktor cezaevinde kendini astı
TikTok'ta infial yaratan görüntü: İzleyenler Bakan Yerlikaya'yı etiketledi

İnfial yaratan görüntü: İzleyenler Bakan Yerlikaya'yı etiketledi
Nihat Doğan: Bağcılar'da 500 tane yeğenim var, gece yataklarınıza girer kabus olurum

Canlı yayında açık açık tehdit etti: Bağcılar'da 500 tane yeğenim var
DİSK'in asgari ücret talebi: Enflasyon tek haneye düşene kadar yılda en az 2 kez güncellenmeli

"Masada yokuz" diyen sendikanın asgari ücret için bir şartı var
Okan Buruk'tan maça dakikalar kala hakem Yasin Kol'a kritik uyarı

Maça dakikalar kala hakem Yasin Kol'a kritik uyarı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.