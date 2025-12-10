Haberler

AYM'den terör olayları nedeniyle meydana gelen zararların tazminine ilişkin iptal kararı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Anayasa Mahkemesi, terör olayları nedeniyle zarar görenlerin idareye başvurusu için öngörülen 60 gün ve 1 yıl sürelerini iptal etti. Mahkeme, bu sürelerin belirsiz ve öngörülemez olduğuna hükmetti.

Anayasa Mahkemesi (AYM), terör olayları nedeniyle meydana gelen zararların tazmini için mirasçıların idareye başvurmasına ilişkin "60 gün ve 1 yıl" şartı getiren düzenlemenin kanunilik ilkesini taşımadığı gerekçesiyle iptaline, iptal hükmünün 9 ay sonra yürürlüğe girmesine karar verdi.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan karara göre, Mardin 1. İdare Mahkemesi, yargılamasına baktığı bir davada 2004 tarihli 5233 sayılı Terör ve Terörle Mücadeleden Doğan Zararların Karşılanması Hakkında Kanun'da yer alan bazı hükümlerinin iptali için AYM'ye başvurdu.

Başvuruda, 5233 sayılı kanunun 2005'te değiştirilen 6. maddesinde "terör eylemleri veya terörle mücadele kapsamında yürütülen faaliyetler nedeniyle zarar gören veya mirasçılarının veya yetkili temsilcilerinin zarar konusu olayın öğrenilmesinden itibaren 60 gün içinde il valiliklerine başvurmalarını" gerekli kıldığı, düzenlemenin kişiler yönünden öngörülemez ve belirsiz olduğu aktarıldı.

Yüksek Mahkeme, idare mahkemesinin yargılama konusu nedeniyle iptal başvurusunun sadece "veya mirasçılarının" ibaresi yönünde yapılabileceğini, bunun "zarar gören" ve "yetkili temsilcileri" de kapsayacağını tespit etti.

Başvuruyu inceleyen AYM, belirtilen kanunda geçen "veya mirasçılarının" ibaresinin Anayasa'ya aykırı olduğuna ve iptaline, iptal hükmünün 9 ay sonra yürürlüğe girmesine karar verdi.

Kararın gerekçesinden

AYM'nin kararında, "iptali istenen düzenlemede öngörülen sürenin" açılacak dava süresini de etkilediği, böylece mahkemeye erişim hakkına "sınırlama" getirdiği ifade edildi.

İdarenin eylemlerinden kaynaklanan zararların tazmini amacıyla başvurulacak idari ve yargısal yolun 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu ile belirlendiği aktarılan kararda, hizmet kusuruna dayalı maddi ve manevi tazminat talepleri ile sosyal risk ilkesine dayalı manevi tazminat talepleri için 1 ile 5 yıl olduğu, başvuru konusu kanunda ise terörle ilgili hususlarda bu sürenin 60 gün ile 1 yıl olarak belirlendiği aktarıldı.

Belirtilen sürelerin "hak kaybına neden olacak nitelikte" olduğu değerlendirmesine yer verilen kararda, terör olayları nedeniyle zarara uğrayan kişilerin açacakları tam yargı davalarında ilk başta idarenin kusuru bulunup bulunmadığını yahut sosyal risk ilkesinin uygulanıp uygulanmayacağını doğru tespit ederek başvuruda bulunmalarının beklenemeyeceği değerlendirmesine yer verildi.

Zararın hangi kanun kapsamında kaldığının ancak yargılama sırasındaki araştırma ve değerlendirmeyle ortaya çıkacağı, bunun 5233 sayılı kanun kapsamında olduğu sonucuna varılması halinde "60 gün ve 1 yıl" olarak belirlenen sürenin geçmiş olacağı belirtilen kararda, bunun kanuni olmadığı ifade edildi.

AYM'nin kararında, "Terör olayları nedeniyle zarara uğrayan ilgililerin, 5233 sayılı kanunda düzenlenen 60 gün ve 1 yıllık sürelere göre mi yoksa 2577 sayılı kanunda düzenlenen 1 ve 5 yıllık sürelere göre mi talepte bulunmaları gerektiği konusunda kuralın öngörülebilir olmadığı ve bu yönüyle kanunilik şartını taşımadığı sonucuna varılmıştır. Anayasa Mahkemesi açıklanan gerekçelerle kuralın Anayasa'ya aykırı olduğuna ve iptaline karar vermiştir." ifadeleri yer aldı.

Kaynak: AA / İsmet Karakaş - Güncel
Kimya fabrikasında yangın! Patlama sesleri duyuluyor, dumanlar şehri kapladı

Kimya fabrikasında büyük yangın! Patlama sesleri art arda geldi
Geçen yıl doğru bilmişti! Bankacılık devi 2026 asgari ücreti için net rakam verdi

Dünyaca ünlü banka, 2026 asgari ücreti için net rakam verdi
Mehmet Akif Ersoy'un uyuşturucuyla ilgili sözleri yeniden gündem oldu

Uyuşturucuyla ilgili sözleri yeniden gündem oldu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
'Hıdır baba'nın acı kaybı sanat dünyasını sarstı

'Hıdır Baba'nın acı kaybı sanat dünyasını sarstı
Ferit Kaya hayranlarıyla fotoğraf çektirirken eşinin bakışları dikkat çekti

Bir diziyle ünlenen kocasının etrafını kadınlar sarınca kalakaldı
İşe her gün 40 dakika erken geldiği için kovuldu

İşe her gün 40 dakika erken gelmesi başına bela açtı
Hemcinsini Kadıköy'in ortasında yakan kadının mesleği şaşırttı! İfadede vahim uyuşturucu iddiası

Hemcinsini Kadıköy'in ortasında yakan kadının mesleği şaşırttı
'Hıdır baba'nın acı kaybı sanat dünyasını sarstı

'Hıdır Baba'nın acı kaybı sanat dünyasını sarstı
Nihat Kahveci'den Galatasaray hakkında olay iddia

Nihat Kahveci'den Galatasaray hakkında olay iddia
Tarih netleşti! TOKİ, 37 ildeki 252 arsayı satışa çıkarıyor

Tarih netleşti! İstanbul dahil 37 ildeki yüzlerce arsa satışa çıkıyor
Ece Sükan'dan derin dekolte: Kapatmasa daha iyi olurmuş

İddialı dekoltesiyle geceye damga vurdu! Yorumlar bomba
Türk futbolunun bittiğinin özeti! Tutuklanan kalecinin şok eden mesajları: Kg oyna ben yerim

Tutuklanan kalecinin şok eden mesajları: Kg oyna ben yerim
Galatasaraylı fanatik taraftardan ağızları açık bırakan hareket

Herkes onu konuşuyor! Böyle fanatiklik görülmedi
Tedesco Fener taraftarını kahreden haberi verdi: Avrupa maçında olmayacak

Fener taraftarını kahreden haberi verdi: Avrupa maçında olmayacak
Güpegündüz ev sahibini kalbinden vurarak öldürdü

Güpegündüz ev sahibini kalbinden vurarak öldürdü
Sedat Peker'in 1981 yılında çekilen fotoğrafı

1981 yılında çekilen fotoğrafını görmeniz lazım
title