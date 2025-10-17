Anayasa Mahkemesi, Tayfun Kahraman'ın Adil Yargılanma Hakkının İhlal Edildiğine Karar Verdi

Haber : Zuhal ÇİLOĞLAN

(İSTANBUL) Anayasa Mahkemesi'nin yargılanma hakkının ihlaline karar verdiği Tayfun Kahraman'ın eşi Meriç Demir Kahraman, sürece ilişkin ANKA'ya konuştu. Kahraman, "Tayfun'un adil yargılanmadığını ve herhangi bir şiddet unsuru ya da eğilimiyle hiçbir ilgisinin olmadığını Anayasa Mahkemesi kararıyla birlikte hukuken de belgelemiş olduk. Anayasa Mahkemesi kararının uygulanacağına dair en ufak bir endişemiz ya da şüphemiz yok... Hem Anayasa Mahkemesi kararının içeriği hem de 42 aylık tutukluluk süresi, ayrıca sağlık durumunun geldiği nokta göz önünde bulundurulduğunda, yeniden yargılama sürecinin tahliye edilerek yürütüleceğini umuyoruz." dedi. Kahraman'ın avukatı Cansu Çiftçi de, "Şu anda cezaevinde hükümlü ve tutuklu olduğu için infazın durdurularak bir an önce serbest kalması, yani tahliye edilmesi gerektiğini düşünüyoruz" diye konuştu.

Anayasa Mahkemesi, kamuoyunda "Gezi Parkı Davası" adıyla bilinen yargılamada, 42 aydır tutuklu bulunan çevre plancısı Tayfun Kahraman'ın 'adil yargılanma hakkı'nın ihlal edildiğine dair gerekçeli kararını açıkladı. Yüksek Mahkeme kararında, "Hakkaniyete Uygun Yargılanma Hakkı"ndan kaynaklanan güvencelere uyulmadığına hükmetti. AYM, kararın bir örneğinin yeniden yargılama için İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilmesine karar verdi. Sürece ilişkin ANKA Haber Ajansı'na değerlendirmelerde bulunan Tayfun Kahraman'ın avukatı Cansu Çiftçi, şunları kaydetti:

"Karar henüz UYAP'a düşmemiş, ancak biz buna rağmen dilekçemizi sunduk"

"Bugün itibarıyla Tayfun Kahraman adına yaptığımız Anayasa Mahkemesi bireysel başvurusunun gerekçeli kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Dolayısıyla biz de gerekçeli kararın ilk derece mahkemesine ulaşması neticesinde yeniden yargılama kararının verilmesini bekliyoruz.

Yeniden yargılamanın yanında, bizim için asıl önemli olan Tayfun Kahraman'ın tutuksuz bir şekilde yargılanması. Şu anda cezaevinde hükümlü ve tutuklu olduğu için infazın durdurularak bir an önce serbest kalması, yani tahliye edilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Bu konuda da zaten ilk derece mahkemesiyle, yani İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi ile görüştük. Kendileri henüz kararın UYAP'a düşmediğini söylediler; ancak biz buna rağmen dilekçemizi sunduk. Resmi Gazete örneğini de ek olarak ilettik.

Tayfun Kahraman'ın uzun süredir, tam 42 aydır, tutuklu olduğunu hatırlatmak isteriz. Ayrıca kendisinin bir sağlık durumu mevcut. Daha önce alınmış bir heyet raporu vardı; bu raporu Anayasa Mahkemesi'ne başvurumuzda da sunmuştuk. Aynı raporu şimdi yeniden 13. Ağır Ceza Mahkemesi'ne de ilettik.

Şu anda kararın UYAP sistemi üzerinden 13. Ağır Ceza Mahkemesi'ne düşmesini ve devamında da talebimiz doğrultusunda yeniden yargılama kararıyla birlikte tensiben tahliye kararı verilmesini bekliyoruz. Süreç şu anda bu aşamada."

"Tayfun'un adil yargılanmadığını Anayasa Mahkemesi kararıyla birlikte hukuken de belgelemiş olduk"

ANKA'ya konuşan Tayfun Kahraman'ın eşi Meriç Demir Kahraman ise şunları söyledi:

"Umudumuzu büyüttüğümüz her gün bize destek olan, dayanışma sunan herkese çok teşekkür ediyoruz. Çok uzun zamandır bugünü bekliyorduk. Tayfun'un adil yargılanmadığını ve herhangi bir şiddet unsuru ya da eğilimiyle hiçbir ilgisinin olmadığını Anayasa Mahkemesi kararıyla birlikte hukuken de belgelemiş olduk. Yeniden yargılanacak ve bu kez adil bir şekilde yargılanacağına inanıyoruz. Anayasa Mahkemesi kararının uygulanacağına dair en ufak bir endişemiz ya da şüphemiz yok."

"Yeniden yargılama sürecinin tahliye edilerek yürütüleceğini umuyoruz"

Bugün itibarıyla merakla beklediğimiz tek konu, Tayfun'un tahliye edilerek mi yoksa tutukluluğu devam ettirilerek mi yeniden yargılanacağı. Ancak hem Anayasa Mahkemesi kararının içeriği hem de 42 aylık tutukluluk süresi, ayrıca sağlık durumunun geldiği nokta göz önünde bulundurulduğunda, yeniden yargılama sürecinin tahliye edilerek yürütüleceğini umuyoruz.

Bu konuda avukatımız Cansu Çiftçi tarafından 13. Ağır Ceza Mahkemesi'ne sunulmuş bir dilekçemiz var. Şu anda mahkeme heyetinin toplanıp değerlendirmesini bekliyoruz. Dilerim en kısa sürede Tayfun'u eve alırız ve çok uzun zamandır sarsılan aile birliğimizi yeniden kurma fırsatımız olur."