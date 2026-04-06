AYM kararını duyurdu! Nüfusu 2 binin altına düşen belediyeler köy olacak

Anayasa Mahkemesi (AYM), nüfusu 2 binin altına düşen belediyelerin köye dönüştürülmesini öngören düzenlemenin iptal istemini reddetti. Karar, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

CHP’NİN BAŞVURUSU REDDEDİLDİ

CHP, 7551 sayılı Kanun kapsamında Belediye Kanunu’nda yapılan değişikliğin Anayasa’ya aykırı olduğunu savunarak AYM’ye başvurmuştu. Başvuruda, düzenlemenin kamu yararına hizmet etmediği ve nüfusun büyükşehirlere kaymasına neden olacağı ileri sürüldü.

Ancak AYM, söz konusu düzenlemeyi Anayasa’ya uygun buldu ve iptal talebini reddetti.

“ANAYASA’YA AYKIRILIK YOK”

Yüksek Mahkeme kararında, belediyelerin kurulması ve tüzel kişiliklerinin kaldırılmasının kanunla düzenlenmesinin anayasal bir zorunluluk olduğunu vurguladı. Bu nedenle ilgili kuralın Anayasa’nın 123. maddesine aykırı olmadığı belirtildi.

SEÇİM HAKLARI KORUNACAK

Kararda, belediyelerin tüzel kişilikleri kaldırılırken halkın seçimle ortaya koyduğu iradenin dönem sonuna kadar korunacağı ifade edildi. Ayrıca dönüşüm sonrası köy statüsünde de seçme hakkının devam edeceği kaydedildi.

AMAÇ: DAHA ETKİN HİZMET

AYM, düzenlemenin “daha etkin ve verimli kamu hizmeti sağlama” amacı taşıdığını belirtti. Belediyelerin köye dönüştürülmesine ilişkin usul ve esasların kanunda açık ve net şekilde düzenlendiği vurgulandı.

Kararla birlikte nüfusu 2 binin altına düşen belediyelerin köye dönüştürülmesinin önündeki hukuki engel kaldırılmış oldu.