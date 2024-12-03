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Anayasa Mahkemesi'nden Deprem Dayanıklılığına İlişkin Önemli Karar

Anayasa Mahkemesi'nden Deprem Dayanıklılığına İlişkin Önemli Karar
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Anayasa Mahkemesi, İmar Kanunu'ndaki depreme dayanıklılık düzenlemesini iptal etti. Artık kamu kurumları da yapıların depreme dayanıklılığı ile ilgili sorumluluk taşıyacak ve vatandaşlar bu kurumlara karşı tazminat davası açabilecek.

(ANKARA) - Anayasa Mahkemesi'nin (AYM), İmar Kanunu'nun geçici 16. maddesindeki, "Yapının depreme dayanıklılığı hususu malikin sorumluluğundadır" düzenlemesini Anayasa'ya aykırı bularak iptal ettiği karar, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Danıştay Altıncı Dairesi'nce, 3 Mayıs 1985 tarihli ve 3194 sayılı İmar Kanunu'na ve 11 Kasım 2018 tarihli ve 7143 sayılı Kanun'un 16. maddesiyle eklenen geçici 16. maddenin onuncu fıkrasının ücüncü cümlesinin, Anayasa'nın 5., 17., 56. ve 57. maddelerine aykırılığı ileri sürülerek iptali talep edildi.

3194 sayılı Kanun'un itiraz konusu kuralında da yer aldığı geçici 16. maddesinde ruhsatsız veya ruhsat ve eklerine aykırı yapıların kayıt altına alınmasına ve imar barışının sağlanmasına yönelik usul ve esaslar düzenlenmişti. Bu kapsamda, 31 Aralık 2017 tarihinden önce yapılan ruhsatsız veya ruhsat ve eklerine aykırı yapılardan gerekli şartları sağlayanlara Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nca 31 Ekim 2018 tarihine kadar başvurulması halinde yapı kayıt belgesi verilebileceği öngörülmüştü.

Kamu kurumları da sorumlu olacak

AYM tarafından yapılan incelemede; "Yapının depreme dayanıklılığı hususu malikin sorumluluğundadır" düzenlemesinin Anayasa'ya aykırı olduğuna karar verildi ve iptal edildi. İlgili karar Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Kararda, idarenin denetim ve gözetim sorumluluğunun devam ettiği bir konuda idare aleyhine tazminat davası açılamamasının Anayasa'ya aykırı olduğu vurgulandı.

İptal kararı sonrası yapı kayıt belgesi alan ve yasal statüye kavuşan binalarda deprem gibi etkenlerle yaşanabilecek olaylardan kamu kurumları da sorumlu olacak. Vatandaşlar ilgili kamu kurumları aleyhine tazminat davası açabilecek.

Kaynak: ANKA / Güncel
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