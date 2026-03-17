AYM, Adalet Partisi'nin ambleminin hükümsüzlüğüne karar verdi

Anayasa Mahkemesi, Adalet Partisi'nin ambleminin Demokrat Parti'nin amblemiyle benzeştiğine ve bu sebeple hükümsüz olduğuna karar verdi. Adalet Partisi'nin siyasi parti sicilinden silinmesi kararlaştırıldı.

Anayasa Mahkemesi (AYM), Demokrat Parti'nin amblemine karışıklığa yol açabilecek şekilde benzerlik taşıyan Adalet Partisi'nin ambleminin hükümsüzlüğüne ve siyasi parti sicilinden silinmesine karar verdi.

Resmi Gazete'de yer alan karara göre, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, Adalet Partisi'nin 19 Ocak 2025'teki tüzük değişikliği sonrası belirlediği parti ambleminin Demokrat Parti'nin amblemi ile benzeştiği gerekçesiyle Mart 2025'te amblemin değiştirilmesini talep etti.

Adalet Partisi, 28 Eylül 2025'teki kongresindeki kararla ambleminde kısmi değişikliğe gitti. Başsavcılık, iltibası ortadan kaldıracak şekilde değişiklik yapılmadığını belirterek, Adalet Partisi'nin ambleminin hükümsüzlüğüne ve siyasi parti sicilinden terkine karar verilmesi için AYM'den talepte bulundu.

Yüksek Mahkeme, inceleme sonucu, Adalet Partisi'nin ambleminin Demokrat Parti amblemi ile iltibasa yol açacak şekilde benzer olması nedeniyle, 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu uyarınca hükümsüzlüğüne ve siyasi parti sicilinden terkinine hükmetti.

Kararın gerekçesinden

AYM'nin kararında, Demokrat Parti'nin ambleminde daire biçimindeki kırmızı renkli zemin üzerine beyaz çizgili Türkiye haritası önünde, sağ ön ayağı havaya kalkmış kırat olduğu, Adalet Partisi'nin ambleminin ise etrafında sarı renkli bir çember bulunan koyu renkli kırmızı dairenin üzerinde şaha kalkmış kırat, kıratın üzerinde beyaz renkli elinde şapkası ile selam veren bir süvari figürünün bulunduğu anımsatıldı.

Her iki partinin amblemlerinin bazı farklılıklar ile birbirine benzeştiği, baskın figürlerinin kırat olduğu aktarılan kararda, "amblemlerin iltibas yaratacak şekilde benzer olduğu, bunun seçmen nezdinde partilerin karıştırılmasına yol açabileceği" değerlendirmesine yer verildi.

Kararda, "Adalet Partisi tarafından kullanılan amblemin 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu'nun 96. maddesine aykırı olduğu anlaşıldığından, anılan partinin ambleminin hükümsüzlüğü ve siyasi parti sicilinden terkini talebinin kabulü gerekir." ifadeleri yer aldı.

Kaynak: AA / İsmet Karakaş
İran Güvenlik Şefi Ali Laricani öldü mü? İsrail'den gündem yaratacak iddia

Savaşın seyrini değiştirecek iddia! Doğruysa ortalık fena karışır
200 bin TL ceza yiyen sürücüden küstah sözler: Polislerden de tiksindik

200 bin TL ceza yiyen sürücüden polise küstah sözler
Camide siyaset tartışması: Eleştirilerin hedefi bu kez muhalefet

Hani camide siyaset yapılmazdı?
Akaryakıta bir zam daha! Tabelalar 11'inci kez değişecek

Bir zam daha! Tabelalar 11'inci kez değişecek
Bayram öncesi borsada kritik gün bugün! Paranızı 5 gün alamayabilirsiniz

Geç kalan yandı! Bugünden sonra paranızı hemen çekemeyeceksiniz
200 bin TL ceza yiyen sürücüden küstah sözler: Polislerden de tiksindik

200 bin TL ceza yiyen sürücüden polise küstah sözler
Tecavüzcülere böyle kucak açtılar

Tecavüzcülere böyle kucak açtılar
İngilizce konuşup Trump'la alay etti: Savaşın sonucu sahada belirlenir, tweetlerle değil

Trump'ı küplere bindirecek görüntü