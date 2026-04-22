AYM Başkanı Özkaya, 23 Nisan dolayısıyla koltuğunu lösemi hastası çocuğa devretti

Anayasa Mahkemesi (AYM) Başkanı Kadir Özkaya, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla koltuğunu lösemi tedavisi gören LÖSEV Eğitim Kurumları 6. sınıf öğrencisi Elif Mina Duygucu'ya devretti.

AYM'den yapılan açıklamaya göre, Özkaya, LÖSEV Yönetim Kurulu Başkanı Üstün Ezer ile lösemi tedavisi tamamlanan ve devam eden çocukları kabul etti.

Özkaya, kabulde yaptığı konuşmada, 23 Nisan gibi anlamlı bir gün dolayısıyla çocukları misafir etmekten büyük memnuniyet duyduğunu belirtti.

Çocukları çok sevdiğini ve onlarla bir arada olmaktan büyük heyecan duyduğunu dile getiren Özkaya, "Ziyaretiniz ile beni çok mutlu ettiniz. Farklı bir deneyim yaşamama vesile oldunuz. Zannediyorum Anayasa Mahkemesi tarihinde de bir ilki gerçekleştirmiş olduk." ifadesini kullandı.

Özkaya, AYM'nin çalışma usul ve esasları ile işleyişine ilişkin bilgiler paylaşarak, Yüksek Mahkeme'nin demokratik hukuk devletinin işleyişinde önemli bir fonksiyona sahip olduğunu anlattı.

AYM'nin, Anayasa'nın verdiği yetki çerçevesinde titiz ve özenli incelemeler yaparak dosyaları karara bağladığını hatırlatan Özkaya, şunları kaydetti:

"Mahkememize, çocukların taraf olduğu dosyalar da gelmektedir. Bizim bu dosyalarda temel ilkemiz, çocuğun üstün yararının korunmasıdır. Yani çocuklar için en yararlı olacak değerlendirmeleri yapmayı hedefliyor ve çocuklarımızın haklarını en hassas bir şekilde korumaya çalışıyoruz. Anayasa Mahkemesi olarak temel hak ve özgürlükleri koruma ve anayasal adaletin tesisine katkı sunma görevimizi kararlılıkla sürdürmeye devam ediyoruz."

"Çocuk bakanlığı kurulmasını talep ediyoruz"

Özkaya tarafından cübbesi giydirilen ve Başkanlık koltuğuna oturan LÖSEV Eğitim Kurumları 6. sınıf öğrencisi Elif Mina Duygucu ise bu makamda bulunduğu için hem çok şanslı hem de çok heyecanlı olduğunu belirtti.

AYM'nin Türkiye'de hak ve özgürlüklerin korunması ile adaletin sağlanması için çalışan en yüksek mercilerden biri olduğunu bildiğini dile getiren Duygucu, şöyle devam etti:

"Bunun bilincinde olarak sizlerden ülkemizin bütün çocukları adına iki şey rica edeceğim. Bizler, tüm dünya çocukları olarak çocukluğumuzu doya doya yaşamayı, mutlu ve her zaman umutlu olmayı hayal ediyoruz. Gerekli şartlar sağlandığı takdirde mükemmel sağlık, eşit eğitim, sağlıklı çevrede yaşama ve kanserojensiz beslenme haklarımıza kavuşacağımıza inanıyoruz. Bize verdiğiniz destekler için teşekkür ediyor ve bu desteklerinizin daha da artarak devam etmesini diliyoruz. Çocuk hakları tüm dünya üzerinde korunması gereken en temel haklardan biri. İnanıyoruz ki her çocuk özeldir ve hiçbir şey bir çocuğun hayatından daha değerli değildir. Bunun için siz büyüklerimizden çocuk haklarının korunması ve geliştirilmesine ilişkin çalışmaların daha güçlü şekilde yürütülmesini ve çocuk bakanlığı kurulmasını talep ediyoruz."

LÖSEV Yönetim Kurulu Başkanı Ezer de LÖSEV olarak Türkiye'ye çok daha büyük hizmetler yapmak, löseminin yüzde 100 tedavi başarısını yakalamak istediklerini kaydetti.

Özkaya daha sonra çocuklara, Yüksek Mahkeme toplantılarının gerçekleştirildiği salonu, Anayasa Tarihi Galerisi'ni ve Yüce Divan Salonu'nu gezdirdi.