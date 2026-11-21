(ANKARA) - Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Başkanı Vasip Şahin, "Adaletin tesisi ve insan haklarının korunması, sadece yargı makamlarının omuzlarına bırakılmamalıdır. Devletin bütün kurumları, kendilerine tevdi edilen görev ve yetkiler çerçevesinde hakkın ve hukukun gözetilmesinden mesuldür. Her bir kurumun bu sorumluluğu layıkıyla yerine getirmesi, milletimizin devlete ve adalete duyduğu güvenin muhafazası bakımından büyük önem taşımaktadır" dedi.

Anayasa Mahkemesi ile Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK) arasında insan haklarının korunması ve geliştirilmesi amacıyla iş birliği protokolü imzalandı.

İnsan haklarının korunmasının süreklilik gerektiren bir sorumluluk olduğunu belirten Başkan Kadir Özkaya, şunları söyledi:

"Toplumsal hayatın değişmesi, teknolojinin gelişmesi ve yeni hukuki meselelerin ortaya çıkması, insan hakları alanında çalışan kurumların da kendilerini sürekli geliştirmelerini gerekli kılmaktadır. Bu nedenle kurumlarımızın mevcut birikimlerini paylaşmaları, ortak sorunlar üzerinde düşünmeleri ve karşılıklı tecrübelerinden yararlanmaları büyük önem taşımaktadır. Kurumlarımız arasında geliştirilecek iş birliğinin nihai amacı, yalnızca kurumsal kapasitenin artırılması değil insanımızın hak ve özgürlüklerden daha etkili biçimde yararlanmasının sağlanmasıdır. Protokolün kurumlarımız arasındaki bilgi ve tecrübe paylaşımını güçlendirmesini, insan haklarının korunması ve geliştirilmesine yönelik ortak çalışmalarımıza yeni imkanlar kazandırmasını diliyorum. İş birliğimizin ülkemizde insan haklarına saygının, eşitlik anlayışının ve hukuk devleti ilkesinin güçlenmesine katkı sağlamasını temenni ediyorum."

"DEVLETİN BÜTÜN KURUMLARI TEVDİ EDİLEN GÖREV ÇERÇEVESİNDE HUKUKUN GÖZETİLMESİNDEN MESULDÜR"

TİHEK Başkanı Vasip Şahin ise konuşmasında temel hak ve özgürlüklerin anayasal ve kanuni güvencelere bağlanmasının büyük önem taşıdığını belirterek "Adaletin tesisi ve insan haklarının korunması, sadece yargı makamlarının omuzlarına bırakılmamalıdır. Devletin bütün kurumları, kendilerine tevdi edilen görev ve yetkiler çerçevesinde hakkın ve hukukun gözetilmesinden mesuldür. Her bir kurumun bu sorumluluğu layıkıyla yerine getirmesi, milletimizin devlete ve adalete duyduğu güvenin muhafazası bakımından büyük önem taşımaktadır" dedi.

Anayasa Mahkemesi ile imzalanan protokolle iki kurum arasındaki iş birliğini daha düzenli ve sürekli bir zemine kavuşturmayı amaçladıklarını ifade eden Şahin, "İnanıyorum ki tesis ettiğimiz bu iş birliği, kurumlarımızın kendi görev ve yetki alanları içerisindeki çalışmalarını destekleyecek, insan haklarının korunması ve geliştirilmesi yönündeki ortak gayretlerimize yeni imkanlar kazandıracaktır" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından kurumsal iş birliğinin geliştirilmesini, bilgi ve tecrübe paylaşımının artırılmasını amaçlayan iş birliği protokolü, Anayasa Mahkemesi Başkanı Kadir Özkaya ve TİHEK Başkanı Vasip Şahin tarafından imzalandı.

Program kapsamında ayrıca iki kurum arasındaki iş birliğinin ilk faaliyeti olarak Anayasa Mahkemesinde gerçekleştirilen eğitim programına katılan TİHEK uzmanlarına sertifikaları verildi.

Programa, Anayasa Mahkemesi Başkanvekili Basri Bağcı, Anayasa Mahkemesi Üyeleri Recai Akyel ve Yılmaz Akçil, Genel Sekreter Murat Azaklı ile TİHEK Üyeleri katıldı.

Kaynak: ANKA