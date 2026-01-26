Haberler

Anayasa Mahkemesi Başkanı Özkaya: Güvenlik ve Özgürlük Dengesini Bozmayan Bir Hukuk Kültürünü Yaygınlaştırmanın Gayreti İçinde Olmalıyız

Güncelleme:
Anayasa Mahkemesi Başkanı Kadir Özkaya, Cezayir'de düzenlenen Afrika Anayasa Yargısı Konferansı'nda insan hakları, adalet ve hukuk devleti anlayışını vurguladı. Özkaya, hukukun üstünlüğü ve insan hakları yargısının güçlenmesi için iş birliğinin önemine dikkat çekti.

(ANKARA) - Anayasa Mahkemesi Başkanı Kadir Özkaya, "İnsanı merkezine alan, güvenlik ve temel hak ve özgürlük dengesini bozmayan hukuk devleti anlayışını özümseyip içselleştirmiş bir hukuk kültürünü yaygınlaştırmanın gayreti içinde olmalıyız" dedi.

Anayasa Mahkemesi Başkanı Kadir Özkaya, Cezayir Anayasa Mahkemesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen Afrika Anayasa Yargısı Konferansının 19'uncu Büro Toplantısı'na katıldı. Özkaya'ya, Anayasa Mahkemesi Üyesi Ömer Çınar ve Genel Sekreter Yardımcısı Mücahit Aydın eşlik etti. Özkaya, toplantıda yaptığı konuşmada, "Karşılıklı anlayış, güven ve dostluk ruhuyla kurduğumuz ilişkilerin tarafların menfaatine olacağına yürekten inanıyorum. Kurumlarımız arasındaki temaslar anayasa yargısının gelişimine hizmet ederek hukukun üstünlüğü ve insan hakları yargısının güçlenmesine vesile olacaktır" dedi. Özkaya, anayasa mahkemelerinin içtihat ve uygulama örneklerinin paylaşılmasının anayasa ve insan hakları yargısının gelişimine katkı sunduğunu ifade etti.

Konuşmasında küresel ölçekte yaşanan gelişmelere değinen Özkaya, "İnsanlığın ortak geleceğinin, adil ve kalıcı barışın ancak yeryüzünde ahlaki değerlere ve adalete dönülmesiyle, adaletin ve ahlakın hakim kılınmasıyla mümkün olabileceği unutulmamalıdır. Dolayısıyla hukuk insanları karşılıklı güven içinde adalet ve ahlak odaklı bir anlayışla hukukun üstünlüğünün tesis edilmesi için bir arada olmalı ve çaba sarf etmeliyiz. İnsanı merkezine alan, güvenlik ve temel hak ve özgürlük dengesini bozmayan hukuk devleti anlayışını özümseyip içselleştirmiş bir hukuk kültürünü yaygınlaştırmanın gayreti içinde olmalıyız" ifadesini kullandı.

Toplantı kapsamında Özkaya, Cezayir Anayasa Mahkemesi Başkanı Leila Aslaoui ile de bir araya geldi. Görüşmede, anayasal yargı alanında iş birliği ve tecrübe paylaşımına ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu. Başkan Kadir Özkaya ve beraberindeki heyet ayrıca Türkiye'nin Cezayir Büyükelçisi Muhammet Mücahit Küçükyılmaz'ı da ziyaret etti.

Kaynak: ANKA / Güncel
500

