Anaokulu Öğrencileri İtfaiye Araçlarını İnceledi

Samsun'un Bafra ilçesinde anaokulu öğrencileri, itfaiye araçları ve ekipmanlarını inceledi.

Bafra Fatma Aliye Anaokulu öğrencileri, İtfaiyecilik Haftası dolayısıyla İtfaiye Müdürlüğüne giderek, itfaiye ekipmanları ve araçlarını inceleme fırsatı buldu.

Okul müdürü Beyazıt Yıldırım, çocukları her yıl itfaiyeye getirdiklerini belirterek, "Amacımız çocuklarımızda duyarlılık oluşturmak, onları hayat konularında bilinçlendirmek. İtfaiye erleri öğrencilerimize ekipmanları hakkında bilgi verdi. Görsel olarak çocuklar bilgilendikleri için mutlu." dedi.