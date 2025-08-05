Anamur'da İlk Kez Kitap Festivali Düzenleniyor

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Mersin'in Anamur ilçesinde bu yıl ilk kez düzenlenen Kitap Festivali, Kaymakam Kemal Duru ve Belediye Başkanı Durmuş Deniz'in katılımıyla başladı. 34 yayınevinin stant kurduğu festivalde, kitapseverler yazarlarla buluşma fırsatı buluyor.

Mersin'in Anamur ilçesinde bu yıl ilk kez düzenlenen "Kitap Festivali" başladı.

Anamur Belediyesi ve Uluslararası Öykü Günleri Derneği işbirliğinde Sahil Parkı'nda organize edilen festivalin açılışına, Kaymakamı Kemal Duru, Belediye Başkanı Durmuş Deniz, ilçe protokolü ve vatandaşlar katıldı.

Festival kapsamında, 34 yayınevi tarafından stant kuruldu.

Stantları gezen kitapseverler, yazarlarla da bir araya geldi.

Çeşitli etkinlerin yapılacağı festival, 10 Ağustos'ta sona erecek.

Kaynak: AA / İbrahim Polat - Güncel
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