Anamur ilçesinde "Arkadaşlarımla Camideyiz" etkinlikleri yapılıyor

Güncelleme:
Mersin'in Anamur ilçesinde, gençler ve çocuklar için düzenlenen 'Arkadaşlarımla Camideyiz' etkinlikleri, cami ile bağların güçlendirilmesini ve sosyal medyada olumlu içerik üretimini teşvik ediyor.

Mersin'in Anamur ilçesinde ramazan ayında "Arkadaşlarımla Camideyiz" etkinlikleri düzenleniyor.

Anamur Müftülüğü Gençlik Koordinatörlüğü ve Cengiz Topel İmam Hatip Ortaokulu işbirliğinde "Çevreme Duyarlıyım, Değerlerime Sahip Çıkıyorum Projesi" kapsamında çalışma başlatıldı.

Çalışma kapsamında, gençler ve çocukların camiyle bağlarını güçlendirmek ve sosyal medyada olumlu içerik üretimini teşvik etmek amacıyla "Arkadaşlarımla Camideyiz" etkinlikleri hazırlandı.

Anamur Müftüsü Mehmet Fidan, yaptığı açıklamada, camilerin sadece ibadet mekanı olmadığını aynı zamanda kardeşliğin ve değerler eğitiminin merkezi olduğunu belirtti.

Çocuklarla camilerde oluşan coşkunun kendilerini umutlandırdığını vurgulayan Fidan, şunları kaydetti:

"Çocuklarımızın camilerimizde ibadet ortamına kattığı heyecan bizleri son derece mutlu ediyor. Teravih namazları, oruç ibadetinde olduğu gibi dini hayatımıza canlılık ve bereket kazandırıyor. Gençlerimizin küçük yaşlardan itibaren camiyle bağ kurması büyük önem taşıyor. Bu noktada anne babalarımızın çocuklarıyla birlikte camiye gelmeleri çok kıymetlidir. Bu projenin tüm camilerimizde ve okullarımızda yaygınlaşmasını temenni ediyoruz."

Kaynak: AA / İbrahim Polat
