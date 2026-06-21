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Yavuz Ağıralioğlu'ndan Babalar Günü Mesajı

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Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, "Babalar Günü" dolayısıyla mesaj yayımladı.

(ANKARA) - Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, "Babalar Günü" dolayısıyla mesaj yayımladı.

Yavuz Ağıralioğlu, Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Bir evin direği, bir evladın güvencesi, hayatın en sağlam omuzlarından biridir baba… Sevgisiyle yol gösteren, emeğiyle ailesine güç veren, varlığıyla evlatlarının arkasında dağ gibi duran bütün babalarımızın Babalar Günü'nü kutluyorum. Başta aziz şehitlerimizin emaneti olan şehit babalarımız ve fedakarlıklarıyla milletimize örnek olan gazi babalarımız olmak üzere; hayatta olan tüm babalarımıza sağlık ve huzur, ebediyete irtihal eden babalarımıza ise Allah'tan rahmet diliyorum."

Kaynak: ANKA
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