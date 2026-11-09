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Anahtar Parti lideri Ağıralioğlu, İzmir Aliağa patlamasına taziye mesajı yayımladı

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Anahtar Parti lideri Ağıralioğlu, İzmir Aliağa patlamasına taziye mesajı yayımladı
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Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, İzmir Aliağa'daki demir çelik fabrikasındaki patlamaya taziye ve geçmiş olsun mesajı yayımladı. Ağıralioğlu, hayatını kaybedenlere rahmet, yaralılara acil şifalar diledi ve 'Geçmiş olsun İzmir' ifadelerini kullandı.

(ANKARA) - Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, İzmir Aliağa'daki demir çelik fabrikasında meydana gelen patlamaya ilişkin taziye ve geçmiş olsun mesajı yayımladı.

Yavuz Ağıralioğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İzmir Aliağa'daki demir çelik fabrikasında meydana gelen patlamada hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Geçmiş olsun İzmir..." ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA
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