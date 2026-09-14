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Anahtar Parti Genel Başkanı Ağıralioğlu’ndan yeni eğitim öğretim yılı mesajı

Anahtar Parti Genel Başkanı Ağıralioğlu’ndan yeni eğitim öğretim yılı mesajı
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Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, yeni eğitim öğretim yılının öğrenciler, öğretmenler ve veliler için hayırlı olmasını dileyerek, "Evlatlarımızın hayallerini büyüttüğü, bilgilerini ve ufuklarını geliştirdiği, öğretmenlerimizin emeğinin değer bulduğu verimli bir yıl olmasını temenni ediyorum" dedi.

(ANKARA) - Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, yeni eğitim öğretim yılının öğrenciler, öğretmenler ve veliler için hayırlı olmasını dileyerek, "Evlatlarımızın hayallerini büyüttüğü, bilgilerini ve ufuklarını geliştirdiği, öğretmenlerimizin emeğinin değer bulduğu verimli bir yıl olmasını temenni ediyorum" dedi.

Yavuz Ağıralioğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Yeni bir eğitim öğretim yılı, yeni umutlar ve yeni başlangıçlar demektir… 2026-2027 eğitim öğretim yılının; evlatlarımızın hayallerini büyüttüğü, bilgilerini ve ufuklarını geliştirdiği, öğretmenlerimizin emeğinin değer bulduğu verimli bir yıl olmasını temenni ediyorum. Geleceğimizin teminatı sevgili öğrencilerimize başarılarla dolu bir eğitim hayatı; büyük bir fedakarlıkla evlatlarımızı geleceğe hazırlayan kıymetli öğretmenlerimize kolaylıklar diliyorum. Yeni eğitim öğretim yılının öğrencilerimize, öğretmenlerimize, velilerimize ve aziz milletimize hayırlı olmasını diliyorum."

Kaynak: ANKA
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