Yavuz Ağıralioğlu'ndan Ara Seçim Değerlendirmesi: Zorlu Bir Sınavı Daha Alnımızın Akıyla Verdik

(ANKARA) - Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, 6 beldede gerçekleştirilen ara seçim sonuçlarına ilişkin "Yerel ara seçimlerde elde ettiğimiz başarı, Türk milletinin geleceğine hizmet etme azmimizi daha da güçlendirmiştir" değerlendirmesinde bulundu.

Anahtar Partisi Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Partimiz, zorlu bir sınavı daha alnının akıyla vermiştir. İki yıl önce memleketin 161'inci partisi olarak yol arkadaşlarımızla kurduğumuz Anahtar Parti; kısa sürede teşkilatlanmayı tamamlamış, seçime girme hakkını elde etmiş ve milletimizin huzuruna çıkmıştır. 'Önce aslanlar gibi muhalefet, sonra şerefle iktidar' diyerek çıktığımız bu yolculukta, yerel ara seçimlerde elde ettiğimiz başarı; Türk milletinin geleceğine hizmet etme azmimizi daha da güçlendirmiştir."

Siyasetin alışılmış kalıplarının dışında; milletimizi 'o mu, ben mi' çıkmazına mahküm eden anlayışa son verecek, Türkiye'nin müreffeh, güçlü ve huzur dolu yarınları için sahada çalışmaya devam edeceğiz. Partimizi gururla temsil eden, bu başarının mimarı olan kıymetli adaylarımıza, fedakarca çalışan Anahtar Parti teşkilatlarımıza ve teveccüh gösteren aziz milletimize şükranlarımı sunuyorum."

Kaynak: ANKA