'anadolufest' 9-12 Haziran'a Ertelendi: 'Festival Yasaklama Kararına İlişkin Yürütmeyi Durdurma Talebimiz Reddedildi'

ESKİŞEHİR (ANKA) - Eskişehir Valiliği tarafından alınan yasak kararı nedeniyle iptal edilen 'AnadoluFest', 9-12 Haziran'a ertelendi. Festivalin sosyal medya hesabından, "Festival yasaklama kararına ilişkin yürütmeyi durdurma talebimiz, yine benzer sebeple reddedildi" açıklaması yapıldı.

Eskişehir Valiliği'nin kentte 15 gün süreyle açık alanlardaki etkinlikleri yasaklaması nedeniyle kentte 12-15 Mayıs'ta yapılması planlanan AnadoluFest, 9-12 Haziran'a ertelendi. Festivalin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"FESTİVAL YASAKLAMA KARARINA İLİŞKİN YÜRÜTMEYİ DURDURMA TALEBİMİZ REDDEDİLDİ"

"Eskişehir Valilik makamının aldığı 15 günlük konser ve festival yasaklama kararına ilişkin yürütmeyi durdurma talebimiz, yine benzer sebeple reddedildi. Alınan bu yasak kararıyla gerçekleşmesi planlanan AnadoluFest adlı festival organizasyonumuz iptal edilmiştir. Bu nedenle festival, Eskişehir Valiliği'nin belirttiği 15 günlük yasağın sona erdiği tarihten sonraki bir zaman dilimine, 9-10-11-12 Haziran 2022 tarihleri arasına ertelenmiştir.

Yaşanılan ve yaşatılan mağduriyet için üzgünüz. Festivalin yeni tarihlerinde, alınan tüm biletler geçerlidir. Katılıma müsait olamayacak değerli dinleyicilerimizin bilet iadesi, aldığı kanal üzerinden yapılacaktır."