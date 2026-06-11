Anadolu Üniversitesinin 'Mikro Yeterlilikler Ekosistemi' tanıtıldı

Anadolu Üniversitesi tarafından, yükseköğretimde esnek ve yaşam boyu öğrenmeyi destekleyen "Mikro Yeterlilikler Ekosistemi"nin tanıtımı yapıldı.

Öğrenci Merkezi Yunus Emre Salonu'nda düzenlenen tanıtım programı, Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel'in açılış konuşmasıyla başladı.

Adıgüzel'in konuşmasının ardından projeye dair Doç. Dr. Hakan Altınpulluk, Dr. Öğr. Üyesi Mesut Aydemir ve Araştırma Görevlisi Nedime Selin Çöpgeven tarafından sunum gerçekleştirildi.

Daha sonra projeye katkı sunan akademisyenlere teşekkür belgeleri verildi.

Rektör Adıgüzel, programın ardından AA muhabirine, projeyle öğrencilerin diploma almalarının yanında sektörün ihtiyaçları doğrultusunda yetkinlikler kazanarak daha kolay iş bulmalarını hedeflediklerini söyledi.

Diplomaların yeterli olmadığı bir çağı yaşadıklarını belirten Adıgüzel, "İşverenler sadece diplomaya değil kendilerine başvuran kişilerin hangi işi yapabildiğine odaklanıyor. Öğrencilerimiz sadece diploma değil, farklı alanlarda derinleşme ve yetkinlik kazanabilme ihtiyacı duyuyor. Mikro Yeterlilik de öğrencilerimizin kayıt oldukları lisans, ön lisans programları dışında farklı alanlarda da kendilerini geliştirebilecekleri, geliştirmelerine imkan sağlayacak çeşitli açılımlar sunuyor." diye konuştu.

Üniversite olarak, bu işin öncülüğünü yaptıklarını vurgulayan Adıgüzel, şunları kaydetti:

"Mikro Yeterlilik Ekosistemi ile ilgili yaptığımız bu çalışmalar, Türkiye'ye ve dünyaya önemli bir katkı sunmuş olacak. Mikro Yeterlilik Ekosistemi'nde çevrim içi eğitimlerin sınavlarını yine yüz yüze sınav yapma kabiliyetimizi kullanarak, Türkiye'de belki hatta ileride dünyada yüz yüze sınavlarla belgelendireceğiz. Herkese dijital sertifikalarını da vereceğiz."

Adıgüzel, Mikro Yeterlilik Ekosistemi'nin öğrencilere, diplomaları dışında ek olarak yetkinlik kazandırmayı amaçlayan bir sertifika programı olduğunu dile getirerek, şöyle devam etti:

"Bu ekosistem, bazı alanlarda öğrencileri uzmanlaştırmayı, o alanda yetkinlik kazandırmayı hedefliyor. Esnek bir program. Sosyoloji programına dahil olan bir öğrenci, gidip sağlık bilimlerinden bir Mikro Yeterlilik ile 4 veya 8 haftalık bir eğitim alarak kendi alanında bir yetkinlik, derinlik kazanabilir. Müzik veya sanat alanından farklı bir alanda derinlik kazanabilir. Sadece diploma programının kendisine sunmuş olduğu paket programla yetinmeyip farklı alanlarda Mikro Yeterlilik ile yetkinliğini ve diplomasını zenginleştirme imkanı sunuyoruz."

Adıgüzel, öğrencilerin transkriptlerine ek olarak öğrenim hayatı boyunca Mikro Yeterlilik ile zenginleştirdiği bir sertifika listesiyle de mezun olacağına değinerek, onları sadece bir diplomayla değil yanında yetkinliklerini gösteren bir dijital cüzdanla mezun etmiş olacaklarını vurguladı.

Programa, Anadolu Ajansı (AA) Genel Müdür Yardımcısı Oğuz Enis Peru, Anadolu Üniversitesi Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Yusuf Özkay ve Prof. Dr. Serpil Koçdar, Rektör Danışmanı ve İletişim Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Barış Kılınç, Rektör Danışmanı Prof. Dr. Mustafa Bostancı ile Anadolu Üniversitesi Genel Sekreter Ecevit Öksüz ve çok sayıda davetli katıldı.