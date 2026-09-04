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Anadolu Üniversitesi’nden Sudan’a Eğitim Köprüsü

Anadolu Üniversitesi’nden Sudan’a Eğitim Köprüsü
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Anadolu Üniversitesi ile Sudan’daki Kur’an-ı Kerim ve İslami İlimler Üniversitesi; açıköğretim, dil eğitimi ve öğrenci hareketliliği gibi alanlarda işbirliği anlaşması imzaladı. 300 Sudanlı öğrenci Türk Dili programına kaydedilecek.

Anadolu Üniversitesi ile Sudan Kur'an-ı Kerim ve İslami İlimler Üniversitesi arasında eğitim ve akademik işbirliğinin geliştirilmesine yönelik anlaşma sağlandı.

Anadolu Üniversitesinden yapılan açıklamaya göre, Rektör Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel ile Sudan Kur'an-ı Kerim ve İslami İlimler Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mohieldin Abdalla Hassan İbrahim, iki eğitim kurumu arasındaki işbirliğinin farklı alanlarda geliştirilmesine yönelik görüşme gerçekleştirdi.

Görüşmelerde, açıköğretim, öğrenci ve öğretim elemanı hareketliliği, dil eğitimi ve lisansüstü eğitim başta olmak üzere çeşitli alanlarda işbirliği yapılması konusunda mutabakata varıldı.

İşbirliği kapsamında Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesinin işleyişi ve uygulamalarına ilişkin Sudanlı üniversite personeline yönelik eğitim ve deneyim paylaşımında bulunulması, akademik personel değişimi ile karşılıklı akademik ziyaretlerin geliştirilmesi planlandı.

Sudanlı öğrencilere Türkçe ve açıköğretim eğitimi

Mutabakat kapsamında Sudan Kur'an-ı Kerim ve İslami İlimler Üniversitesinden 300 öğrencinin Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Türk Dili ve Kültürü Ön Lisans Programı'na kaydedilmesi kararlaştırıldı.

Bu öğrencilerin Türkçe hazırlık eğitiminden ücretsiz yararlanması konusunda da anlaşmaya varıldı.

Bunun yanı sıra Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi İlahiyat Ön Lisans Programı'nda öğrenim gören 20 öğrencinin Sudan'da bir akademik yıl boyunca Arapça eğitimi almasına yönelik işbirliği yapılması planlandı.

Üniversiteler arasında lisansüstü eğitim imkanlarının geliştirilmesi, karşılıklı öğrenci ve öğretim elemanı hareketliliğinin artırılması ile Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesinin Sudan'daki tanıtım ve bilgilendirme faaliyetlerine yönelik işbirliğinin geliştirilmesi de mutabakat kapsamında yer aldı.

Toplantı ve imza törenine Anadolu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Köksal Büyük, Açıköğretim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Aras Bozkurt, Genel Sekreter Ecevit Öksüz, Sudan Kur'an-ı Kerim ve İslami İlimler Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ayoub Abdallah Ali Mohammed ve Genel Sekreter Kamil Masaad Elmahi Abdalla da katıldı.

Kaynak: AA
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