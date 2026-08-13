Haberler

Kum Yüklü Tır Devrildi: Otoyolda Ulaşım Aksadı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Anadolu Otoyolu'nun Sakarya geçişinde kum yüklü tırın devrilmesi nedeniyle ulaşım aksadı.

Anadolu Otoyolu'nun Sakarya geçişinde kum yüklü tırın devrilmesi nedeniyle ulaşım aksadı.

Otoyolun Sapanca geçişi Kırkpınar mevkisinde sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen kum yüklü tır, Ankara yönünde devrildi.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık, Karayolları ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada tırdan dökülen kumun yola savrulması nedeniyle Ankara istikameti bir süreliğine ulaşıma kapatıldı, bölgede araç kuyruğu oluştu.

Tek şeridin ulaşıma açıldığı yolda temizlik çalışması sürüyor.

Kaynak: AA
Mansur Yavaş İYİ Parti'ye mi geçiyor? Açıklamalar peş peşe geldi

Mansur Yavaş İYİ Parti'ye mi geçiyor? Açıklamalar peş peşe geldi
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Vlahovic'in İstanbul'a neden kasa kasa domates getirdiği ortaya çıktı

Bu domateslerin sırrı çözüldü!
Erzurum'da 50 yıl önce kuyudan çıkan suyun köpükleri alev alıyor, elleri yumuşatıyor

50 yıl önce ortaya çıktı! Köpükleri alev alıyor, dokunan şifa buluyor
Fenerbahçe'de ayrılık! Taraftarın sevgilisi para kazandırarak gitti

Fenerbahçe'de ayrılık! Böyle bir sonu kimse tahmin edemezdi
Tuba Ünsal, alınmadığı restorana girmek için yalan söylediğini itiraf etti

Ünlü oyuncunun yaptığı ayıba bakın: Kendisi itiraf etti
Tesettür giyimin lideri! Süleymancılara operasyonda Armine de listede

Tesettür giyimin lideri! O da listede
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın torunundan Bakan Bayraktar'a zor soru: Sizce Türkiye'nin...

Erdoğan'ın torunundan Bakan Bayraktar'a zor soru: Sizce Türkiye'nin...
Vergi rekortmenleri listesine giren Avukat Gönenç Gürkaynak'tan sitem dolu sözler

Vergi rekortmenleri listesine giren avukattan sitem dolu sözler