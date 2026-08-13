Kum Yüklü Tır Devrildi: Otoyolda Ulaşım Aksadı
Anadolu Otoyolu'nun Sakarya geçişinde kum yüklü tırın devrilmesi nedeniyle ulaşım aksadı.
Anadolu Otoyolu'nun Sakarya geçişinde kum yüklü tırın devrilmesi nedeniyle ulaşım aksadı.
Otoyolun Sapanca geçişi Kırkpınar mevkisinde sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen kum yüklü tır, Ankara yönünde devrildi.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık, Karayolları ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada tırdan dökülen kumun yola savrulması nedeniyle Ankara istikameti bir süreliğine ulaşıma kapatıldı, bölgede araç kuyruğu oluştu.
Tek şeridin ulaşıma açıldığı yolda temizlik çalışması sürüyor.
Kaynak: AA