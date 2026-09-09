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Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesimindeki üstyapı çalışmalarının 25 Eylül'de tamamlanması planlanıyor

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Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli geçişi İstanbul istikametinde devam eden üstyapı onarım çalışmalarının 25 Eylül'de tamamlanması planlanıyor.

Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli geçişi İstanbul istikametinde devam eden üstyapı onarım çalışmalarının 25 Eylül'de tamamlanması planlanıyor.

Valilikten yapılan açıklamada, Karayolları 1. Bölge Müdürlüğünce İzmit Doğu ve Dilovası kavşakları arasında üstyapı onarım çalışmalarının 24 saat esasına göre devam ettiği belirtildi.

Kesintisiz çalışma yöntemiyle günlük üretim miktarının artırılması, ekipman ve iş gücünün daha verimli kullanılması, asfalt imalat süreçlerinin teknik açıdan daha kontrollü yürütülmesi ve nihai imalat sürelerinin kısaltılması açısından önemli avantajlar sağlandığı anlatılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu kapsamda, Kurban Bayramı ve LGS, YKS sınav tarihleri de dikkate alınarak, mevsim şartları açısından yıl içerisinde çalışmaya uygun olan haziran, temmuz, ağustos ve eylül aylarında çalışma planlanmıştır. Güzergahta yürütülen üstyapı onarım çalışmalarıyla köprü ve viyadüklerde betonarme elemanların ve genleşme derzlerinin onarımları ile otokorkuluk tamiratları ve yol çizgilerinin yenilenmesi işleri de yürütülmektedir. Otoyolun İstanbul yönü 12 Ağustos'ta trafiğe kapatılarak çalışma başlatılmış olup, 25 Eylül'de imalatların tamamlanarak yolun trafiğe açılması planlanmaktadır."

Kaynak: AA
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