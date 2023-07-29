Anadolu Otoyolu'nda tamir yaparken tıra çarpan ailede 1 ölü, 3 yaralı

Anadolu Otoyolu'nun Düzce geçişinde otomobillerini tamir etmek için duran bir aileye tır çarptı. Kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, hayatını kaybeden sürücüyü belirledi ve yaralıları hastanelere kaldırdı. Tırın aranması ise görgü tanıklarının ifadeleri doğrultusunda devam ediyor.

Anadolu Otoyolu'nun Düzce geçişinde bozulan otomobillerini tamir etmek için duran aileye tırın çarpması sonucu meydan gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Turgay Cem idaresindeki 34 EBN 80 plakalı otomobil, Anadolu Otoyolu İstanbul istikameti Gümüşova rampaları mevkisinde arıza yaptı.

Araçlarını emniyet şeridine çekerek tamir etmek isteyen sürücü Turgay Cem, kardeşi Tuncay ve Egemen ile ismi henüz öğrenilemeyen bir çocuğa, yolun aynı istikametini kullanan bir tır arkadan çarparak olay yerinden kaçtı.

Kaza sonrası kaza yerine sevk edilen sağlık ekipleri, otomobil sürücüsü Turgay Cem'in hayatını kaybettiğini belirledi. Ailenin diğer 3 kişisi ise ambulanslara alınarak kentteki hastanelere kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kaza yerinde hayatını kaybeden sürücü Turgay Cem'in cesedi ise savcılık incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesi morguna kaldırıldı.

Öte yandan, otomobile çarpan ve olay yerinden kaçan tırın aranmasına görgü tanıklarının ifadeleri doğrultusunda devam edildiği bildirildi.