Haberler

Anadolu Otoyolu'nda üstyapı onarımı: İstanbul istikameti kapanıyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

- 12 Ağustos'ta saat 08.00'de başlayacak çalışmalar 24 saat esasına göre yürütülecek

Anadolu Otoyolu'nun Doğu İzmit ile Dilovası kavşakları arasında İstanbul istikameti, üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle trafiğe kapatılacak, trafik akışı alternatif güzergahlardan sağlanacak.

Valilikten yapılan açıklamada, Anadolu Otoyolu'nun İstanbul istikametindeki Doğu İzmit ile Dilovası kavşakları arasındaki bölümde üstyapı onarım çalışmaları yapılacağı bildirildi.

Çalışmaların 12 Ağustos 08.00'de başlayacağı ve 24 saat esasına göre yürütüleceği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

" Anadolu Otoyolu'nda İstanbul istikametine gidenler, Anadolu Otoyolu Doğu İzmit Kavşağı ve Kuzey Marmara Otoyolu Doğu İzmit Kavşağı'ndan alternatif güzergahları kullanabilecektir. Çalışmalar esnasında, Doğu İzmit Kavşağı'ndan İstanbul yönüne otoyola girişler, Kuzey Marmara Otoyolu Doğu İzmit Kavşağı'ndan İstanbul yönüne bağlanan kol, Kandıra, Batı İzmit, Körfez ve Batı Hereke kavşaklarından otoyola girişler kapalı olacaktır."

Çalışmalar kapsamında gerekli emniyet tedbirlerinin alınacağı ve gerekli trafik işaretlemelerinin yapılacağı belirtilen açıklamada, sürücülerin yol üzerindeki trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerektiği vurgulandı.

Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün Bahçeli ile görüşecek

Terörsüz Türkiye teklifinin ardından Erdoğan'dan sürpriz görüşme
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Reddedilince dehşet saçtı! Öğretmenini okul kapısında katletti

Kanlı pusu! Kendisini reddeden evli öğretmeni okulda katletti
Aziz Yıldırım'ın şikayeti üzerine savcılık harekete geçti

Aziz başkan istedi devlet harekete geçti
Bahçelievler'de 6 katlı bina çöktü! O korku dolu anların görüntüsü ortaya çıktı

Korku dolu anların görüntüsü ortaya çıktı
Gizli evlilik iddiası! Dünyaca ünlü çiftin yüzük detayı dikkat çekti

Gizli Evlilik İddiası! Dünyaca Ünlü Çiftin Yüzük Detayı Dikkat Çekti
İç giyim mağazasına giden kadının isyanı: Geri kafalı demeyin ama...

İç giyim mağazasına giden kadının isyanı: Geri kafalı demeyin ama...
Hastaneye yetişemedi! Bebeğini motosiklet üzerinde dünyaya getirdi

Hastane önünde akılalmaz görüntü! Ekipler soluğu yanında aldı
Ünlü oyuncu Erdoğan'a seslendi: Geceleri uyuyamıyorum, lütfen yardım edin

Ünlü oyuncu Erdoğan'a seslendi: Geceleri uyuyamıyorum, yardım edin