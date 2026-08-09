Anadolu Dostluk Rallisi Konya'da

Anadolu Dostluk Rallisi'nin Konya- Niğde etabı, Konya'nın merkez ilçesi Selçuklu'daki Sille Mahallesi'nden başladı.

TÜVTÜRK'ün desteğiyle ilk kez düzenlenen, 11 şehri kapsayan ve yerel deneyimleri odağına alan, "görmek", "tanımak", "paylaşmak" ile "iz bırakmak" temalarıyla 12 Ağustos'a kadar sürecek rallinin Antalya etabının ardından ekip Konya'da konakladı.

Sille Mahallesi'ne doğru yola çıkan ekip, düzenlenen programa katıldı.

Konya İl Gençlik ve Spor Müdürlüğünün ev sahipliğindeki programda konuşan Vali Yardımcısı İsmail Çetinkaya, kentin tarihin her döneminde çok önemli bir yerleşim ve ticaret merkezi olduğunu anımsattı.

Konya'nın Anadolu Selçuklu Devleti'ne uzun yıllar başkentlik yaptığını ve başkent olmanın özelliklerini her yönüyle bünyesinde barındırmayı sürdürdüğünü anlatan Çetinkaya, şöyle konuştu:

"Şu an bulunduğumuz Sille de tarihin ve kültürün kesiştiği bir nokta. Çok eski bir yerleşim yeri. Türklerin Anadolu'ya gelmesinden önce Hristiyan nüfusun yaşadığı bir yer. Dolayısıyla 7 kilise ve 7 caminin de bir arada bulunduğu bir kent. Böyle önemli bir noktada bu rallinin startını vermiş olmak önemli. Rallimiz, isimlendirmede yansıdığı gibi Anadolu Dostluk Rallisi. Anadolu'nun tüm şehirlerinin tarihi ve kültürel noktalarının tanıtılması amacıyla tertip edilen, devletimizin desteklediği, önemsediği bir etkinlik. Yurt dışından ve ülkemizin farklı kentlerinden katılan tüm rallici arkadaşlara bir kez daha teşekkür ediyorum."

Doğu-Batı Dostluk ve İpek Yolu Rallisi Derneği Başkanı Nadir Serin de Konya'nın ev sahipliğinden memnun kaldıklarını söyledi.

Ralli ekibi kentte, Meliha Ercan Huzurevi, Yaşlı Rehabilitasyon Merkezi'ni ve Mevlana Çocuk Evleri Sitesi'ni de ziyaret etti.

Ekip, Konya'daki etkinliklerin ardından Niğde'ye gitmek üzere yola çıktı.

Kaynak: AA