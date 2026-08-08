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Anadolu Dostluk Rallisi Niğde'de

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9-10 Ağustos'ta Niğde'de düzenlenecek Anadolu Dostluk Rallisi'nde huzurevi ziyareti, tarihi mekan gezileri ve konvoy turu yapılacak. Uluslararası katılımlı etkinlik, kentin tanıtımına katkı sağlayacak.

Anadolu Dostluk Rallisi, 9-10 Ağustos tarihlerinde Niğde'de gerçekleştirilecek.

Rallinin Niğde etabında, katılımcılar Bor Ahmet Kuddusi Huzurevi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde büyükler ve çocuklarla bir araya gelecek.

Program kapsamında, Bedesten Kent Müzesi, Tyana Su Kemerleri, Roma Havuzu ve Gümüşler Manastırı ziyaret edilecek.

Ralli ekibinin kent merkezinde gerçekleştireceği konvoy turuyla da organizasyon Niğde sokaklarında tanıtılacak.

9-10 Ağustos tarihlerinde düzenlenecek ve farklı ülkelerden katılımcıların yer alacağı organizasyonun, Niğde'nin tarihi ve kültürel zenginliklerinin uluslararası alanda tanıtımına katkı sağlaması bekleniyor.

Kaynak: AA
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