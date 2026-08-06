Şuşa'nın Yeniden Doğuşu: Restorasyon Havadan Görüntülendi

Anadolu Ajansı (AA), işgal sırasında tarihi ve dini yapıları tahrip edilen, konutları büyük ölçüde yıkılan Şuşa'daki yeniden imar ve restorasyon sürecini havadan görüntüledi.

Tarihi ve kültürel mirasıyla Azerbaycan'ın simge şehirlerinden biri kabul edilen Şuşa, hem Hankendi'ye uzanan güzergah üzerinde bulunması hem de bölgeye hakim coğrafi konumu dolayısıyla stratejik önem taşıyor.

Resmi kayıtlara göre 196 tarihi ve kültürel anıtın yer aldığı Azerbaycan'ın kültür başkenti Şuşa'da işgal döneminde tahrip edilen veya yıkılan yapıların yeniden ayağa kaldırılması için başlatılan çalışmalar aralıksız sürüyor.

8 Kasım 2020'de işgalden kurtarılan kentte yürütülen çalışmalarla tarihi dokunun korunması ve sosyal hayatın yeniden canlandırılması hedefleniyor.

Tescilli eserlerin önemli bir bölümü, kapsamlı restorasyon projeleriyle aslına uygun yeniden inşa edildi

İşgal yıllarında büyük oranda ağır hasar gören ya da tamamen yıkılan tescilli eserlerin önemli bir bölümü, son yıllarda gerçekleştirilen kapsamlı restorasyon projeleriyle aslına uygun olarak yeniden inşa edildi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in "Büyük Dönüş" programı kapsamında ailelerin kente yerleştirilmesi sürüyor. Restore edilen tarihi yapılar, yeni yerleşim alanları ve artan turizm faaliyetleriyle Şuşa, Karabağ'ın yeniden canlanan merkezlerinden biri olarak öne çıkıyor.

Türkiye Azerbaycan Dostluk İşbirliği ve Dayanışma Vakfı (TADİV) ile Kültürlerarası Ağ Derneği işbirliğiyle düzenlenen "Barışın Coğrafyası Karabağ: Güney Kafkasya'da İmar, İstikrar ve Bölgesel İşbirliği" programı kapsamında Anadolu Ajansının da dahil olduğu 20 kişilik basın ve temsil heyeti, bölgede incelemelerde bulundu.

AA'nın dron ile kaydettiği görüntülerde kentin simge noktalarından Cıdır Düzü, Şuşa Kalesi, restore edilerek yeniden ibadete açılan Yukarı Gövher Ağa Camisi, yapımı süren yeni cami ile yeniden düzenlenen Karabağ Caddesi yer aldı.

AA'nın havadan çektiği görüntüler, kent genelinde sürdürülen restorasyon ve yeniden imar çalışmalarının yanı sıra Şuşa'nın dağlık coğrafyasını, çevresindeki geniş vadileri ve doğal güzellikleri de yansıttı.

Karabağ'ın kültür başkenti kabul edilen Şuşa, işgalin izlerinin silinmesine yönelik restorasyon projeleri, yeni yaşam alanları ve kültürel etkinliklerle bölgenin en önemli merkezlerinden biri olma özelliğini yeniden kazanıyor.

Kaynak: AA